Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10, 18:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με αντίπαλο το Λεβαδειακό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη, ενώ στην αποστολή επέστρεψε όπως αναμενόνταν και ο Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Παναθηναϊκό για λόγους ξεκούρασης.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Λουίς, Μλάντεν και Αποστολόπουλος, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Αγαπάκης.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.