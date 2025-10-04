Παναιτωλικός: Με Μπουχαλάκη στη Λιβαδειά
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με αντίπαλο το Λεβαδειακό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη, ενώ στην αποστολή επέστρεψε όπως αναμενόνταν και ο Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Παναθηναϊκό για λόγους ξεκούρασης.
Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Λουίς, Μλάντεν και Αποστολόπουλος, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Αγαπάκης.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
