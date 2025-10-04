Κηφισιά: Χωρίς Ούγκο Σόουζα κόντρα στην ΑΕΚ
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει νέο αγωνιστικό πρόβλημα, καθώς εκτός τέθηκε ο Ούγκο Σόουζα με μυϊκό σπασμό στο δικέφαλο.
Θυμίζουμε πως εκτός από τον Πορτογάλο εκτός παραμένει και ο Πέτκοφ, λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς, με τους Πόκορνι και Μποτία να είναι οι δυο διαθέσιμοι στόπερ. Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο Βιγιαφάνιες, λόγω του μυϊκού προβλήματος που αποκόμισε κόντρα στον Άρη, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Εσκιβέλ,ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στη γάμπα.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ρόμπερτς,Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ
