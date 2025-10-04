ΟΦΗ - Άρης: «Σέρβιρε» με φάουλ ο Νέιρα, άνοιξε το σκορ ο Σάλσέδο
Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Άρη ο Σαλσέδο έκανε το 1-0 με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νέιρα.
Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Άρη στην Τρίπολη. Στο 18ο λεπτό ο Χουάν Νέιρα εκτέλεση φάουλ από θέση έξω - αριστερά, ο Έντι Σαλσέδο πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος έκανε άστοχη έξοδο, για το 1-0.
Πρώτη ασίστ του Αργεντινού χαφ στην τρέχουσα σεζόν και δεύτερο γκολ του Ιταλού φορ, μετά από το νικητήριο που πέτυχε στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στο «Ελ Πάσο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.