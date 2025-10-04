Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Άρη ο Σαλσέδο έκανε το 1-0 με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νέιρα.

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Άρη στην Τρίπολη. Στο 18ο λεπτό ο Χουάν Νέιρα εκτέλεση φάουλ από θέση έξω - αριστερά, ο Έντι Σαλσέδο πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος έκανε άστοχη έξοδο, για το 1-0.

Πρώτη ασίστ του Αργεντινού χαφ στην τρέχουσα σεζόν και δεύτερο γκολ του Ιταλού φορ, μετά από το νικητήριο που πέτυχε στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στο «Ελ Πάσο».