Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ όπου πρέπει να... σβήσει την ήττα από την Τσέλιε και να βγάλει δείξει αντίδραση με την Κηφισιά.

Αποτελεί ποδοσφαιρικό φαινόμενο και συνηθίζεται να συμβαίνει παντού, έπειτα από μία άσχημη βραδιά η οποία συνοδεύεται από κακή εικόνα του συνόλου και ήττα τελικά αναμενόμενα, να ακολουθεί υπέρ-ανάλυση των όσων δεν πήγαν καλά, κάτι που ισχύει προφανώς και για την ΑΕΚ. Αναδεικνύεται η κάθε λεπτομέρεια, γίνεται focus στο οτιδήποτε δεν πήγε καλά, υπογραμμίζει κάθε ένας τα ζητήματα που προέκυψαν και συνήθως (ειδικά αν καθυστερεί να έρθει και το επόμενο ματς) μας απασχολεί για μέρες ένα γεγονός που είναι πολύ εύκολο και απλό στο να καταλήξεις σε ένα αυτονόητο συμπέρασμα: η ομάδα, στην περίπτωσή μας η Ένωση, ήταν κακή σε όλα τα επίπεδα και είχε σε κακή βραδιά όλους σχεδόν τους πρωταγωνιστές της με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα με ...κάτω τα χεριά στην βραδιά της ευρωπαϊκής της πρεμιέρας. Μια και δυο αναφορές στο θέμα είναι αρκετές και το αναδεικνύουν όσο του πρέπει...

Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ το γεγονός ότι έρχεται άμεσα αναμέτρηση, για υποχρέωση στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Κηφισιά, προκειμένου να βγει, εφόσον καταφέρειννα κερδίσει φυσικά, από την κατάσταση της υπέρ-ανάλυσης μιας κακής (βάση απόδοσης και συνολικής εικόνας) ήττας στην Σλοβενία. Τη στιγμή που αντίστοιχα μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα τι θα προκαλέσει μια δεύτερη συνεχόμενη στραβή, είτε πρόκειται για ισοπαλία είτε (και πόσο μάλλον) για ήττα, από την ανταγωνιστική έως τώρα ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Θα προκληθεί μεγαλύτερη κουβέντα για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα αποφέρει εσωστρέφεια, έστω και μικρή συγκριτικά με αυτή που υπάρχει ήδη σε έναν - δύο, βασικούς ανταγωνιστές και ίσως φτάσουμε στην ...αποδόμηση. Δεν σημειώνω ότι κακώς θα συμβεί αυτό, έτσι είναι η ποδοσφαιρική ζωή σε όλο τον πλανήτη, αλλά και περισσότερο στην Ελλάδα.

Ήδη υπάρχουν, ελάχιστες ευτυχώς για την ώρα, εκτός λογικής συζητήσεις για όλα τα πρόσωπα στην ΑΕΚ, μια λανθασμένη λογική απαξίωσης για μία ομάδα όπου είχε τρεις μήνες χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και σε 13 (και όχι 5 με 6 απλά) αναμετρήσεις, ανάμεσά τους έξι αγώνες με τεράστιο πρέπει για να δύναται να αγωνιστεί στην League phase του Conference League: κάτι που μετέτρεψε την χρονιά της σε επιτυχημένη στο 50% όπως ΑΠΑΝΤΕΣ αναγνώριζαν στην... κιτρινόμαυρη φυλή και αυτό δεν αλλάζει ότι και να γίνει κι ας είναι η υποχρέωση και το μίνιμουμ αυτής η πρόκριση και η συνέχεια στην Ευρώπη (μακάρι και μέσω της πρώτης οκτάδας που δίνει απ' ευθείας παρουσία στους "16" της διοργάνωσης αλλά αυτό έγινε δύσκολο με την ήττα στην και από την Τσέλιε).

Διπλό για ηρεμία στην διακοπή αφού μετά ακολουθούν ντέρμπι και κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς!

Προφανώς και σωστά αναδείχθηκαν όσα (δεν) έγιναν στην Σλοβενία και προκάλεσαν μια πρώτη κάκιστη βραδιά για την ΑΕΚ, δικαιολογημένα προκύπτει ένας προβληματισμός, αλλά δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται με την πρώτη στραβή να προκύπτει αποδόμηση. Δεν είναι δυνατόν στο πρώτο κακό αποτέλεσμα να κατακερματίσουμε την ομάδα, τους πρωταγωνιστές της και να φτάσουμε στην απόλυτη απαξίωσή της, είναι κάτι το παράλογο και θα ισχύει ακόμη και αν έρθει κακό αποτέλεσμα (και) με την Κηφισιά! Διότι πρόκειται για μια νέα ομάδα σε επίπεδο αγωνιστικής φιλοσοφίας με -το σημαντικότερο- νέο προπονητή ο οποίος αποδεδειγμένα ήδη είναι πολύ καλός και έχει δώσει πράγματα στην Ένωση και πολλά περισσότερα να δώσει πολύ άμεσα, όχι στο απώτερο μέλλον, αλλά επαναλαμβάνω: άμεσα!

Ξεκάθαρα βέβαια για να συμβεί η όποια κουβέντα γρήγορα και να ηρεμήσει η ομάδα για να πάει σε μια ακόμη διακοπή με καλή αύρα, θα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο στη δική μου λογική είναι το αυτονόητο, ειδικά όταν αντιμετωπίζεις μια νεοφώτιστη όσο καλή κι αν είναι αυτή: Να κερδίσει αρχικά και με πειστικό τρόπο και εικόνα αν είναι εφικτό!

Επαναλαμβάνω δεν θα είναι εύκολο όσο μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του διοτι δεδομένα είναι καλή η Κηφισιά χάρη στη δουλειά του Λέτο και του Παναγιωτάρα που συνιστά ίσως εκ των κορυφαίων στο είδος του σε επίπεδο δεύτερου προπονητή σε ένα τεχνικό team. Ωστόσο η μόνη... οδός να μη μπει σε ένα μίνι (αλλά φουλ ενοχλητικό) κύκλο εσωστρέφειας πριν από μια διακοπή, η οποία με την ολοκλήρωσή της, φέρνει σημαντικά ματς σε Ελλάδα (με ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό στο Φάληρο) και Ευρώπη (με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς εντός)...

Διπλό για ηρεμία, για να καθαρίσει το μυαλό και να επανέλθει η αυτοπεποίθηση και η πίστη στο πλάνο, να αποδειχθεί ότι προέκυψε αντίδραση και αποτελούσε απλά μια κακή παρένθεση η βραδιά στο Τσέλιε. Διότι κανείς άλλωστε δεν είπε, υποσχέθηκε, η σημείωσε, πως η ΑΕΚ θα πάει έως το τέλος της φετινής διαδρομής, στις εντός και εκτός συνόρων της υποχρεώσεις, απόλυτα αήττητη! Θα ερχόταν σίγουρα η πρώτη ήττα και το ζήτημα που προκύπτει είναι η διαχείρισή της και δη στην Ένωση που συνηθίζουμε να ζευγαρώνουμε τις... στραβές: από αυτή την έννοια έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από στραβή και μάλιστα σημαντική όπως αυτή στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ, η οποία σήκωσε δεδομένα περισσότερη κουβέντα από ότι (προσωπικά εκτιμώ) θα έπρεπε... Είναι φυσικά και θέμα εγωισμού των ίδιων των ποδοσφαιριστών του Δικέφαλου γιατί δεν είναι ατομικό αλλά ομαδικό το άθλημα...