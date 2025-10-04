Ζοάο Μάριο: «Όταν χάνεις ένα ματς λειτουργεί ως... ξυπνητήρι, πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ζοάο Μάριο μίλησε για την αντίδραση που χρειάζεται να βγάλει η ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά μετά την ήττα από την Τσέλιε και για το πόσο ευχαριστημένος είναι στον Δικέφαλο.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς, καθώς έχασε από την ανώτερη Τσέλιε με 3-1. Ο Ζοάο Μάριο δεν ταξίδεψε στη Σλοβενία, καθώς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όμως είναι ενεργό μέλος του γκρουπ, καθώς όσο περνάνε οι μέρες παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Πορτογάλος χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ομάδα του, στο ερχόμενο ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο στην Cosmote TV

Για το αν παρακολούθησε το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε και τι αίσθηση του άφησε:

«Φυσικά, παρακολούθησα το παιχνίδι. Δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα, ήταν η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Ένα δύσκολο παιχνίδι για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον αυτών των αντιπάλων. Αλλά μπορούμε να δούμε το παιχνίδι σαν ομάδα και να διορθώσουμε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού μας».

Για το αν θέλουν οι παίκτες να βγάλουν αντίδραση:

«Ναι, είμαι περισσότερο από σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν πως είναι σαν "ξυπνητήρι". Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, λειτουργεί πάντα ως τέτοιο. Ειδικά τώρα που θα παίξουμε μακριά από το γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, με το να είμαστε στις πρώτες θέσεις».

Για το τι περίμενε όταν ήρθε στην ΑΕΚ και τι συνάντησε:

«Το απολαμβάνω γιατί βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ, με θετική ενέργεια παντού στον σύλλογο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αυτό που απολαμβάνω ακόμη και στις προπονήσεις.

Οπότε, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ κι ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το ποια είναι η αγαπημένη του θέση:

«Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να παίζω, να είμαι μέρος της ομάδας. Ως μέσος, στο «8» και στο «10» νιώθω πιο άνετα, αλλά συμβαίνει συχνά στην καριέρα μου να παίζω τόσες πολλές φορές αριστερά, να παίζω δεξιά. Δεν βλέπω το πρόβλημα σε αυτό. Οπουδήποτε με θέλει ο προπονητής θα είμαι έτοιμος».