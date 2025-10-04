Τι αποτέλεσμα έρχεται στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, όταν και οι δύο προέρχονται από ευρωπαϊκά παιχνίδια!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta την παράδοση του Ολυμπιακού στην Τούμπα, όταν και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ προέρχονται από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η μεγάλη ιδιαιτερότητα του αυριανού ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα είναι ασφαλώς ότι και οι δύο ομάδες είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα-και δη εκτός έδρας κι οι δύο, παίζοντας με αντιπάλους από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Υπήρξε, βέβαια, μία μεγάλη διαφορά ότι ο μεν Ολυμπιακός ανταγωνίστηκε μέσα στο Λονδίνο τη δεύτερη στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος Άρσεναλ, ο δε ΠΑΟΚ υποτάχθηκε μάλλον εύκολα στο Βίγκο από την προτελευταία στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος Θέλτα, αλλά και οι δύο δοκιμάστηκαν, είχαν μακρινά ταξίδια και επέστρεψαν ηττημένοι στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει μία ημέρα λιγότερη αποκατάστασης ενόψει του μεταξύ τους αγώνα και τον Ολυμπιακό να έχει ένα επιπλέον ταξίδι να κάνει, το απόγευμα τη Θεσσαλονίκη.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει γίνει στα αντίστοιχα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, δηλαδή με τις ομάδες να παίζουν στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και να προέρχονται από διεθνή παιχνίδια τους. Τα ματς περιέργως δεν είναι πολλά, ωστόσο έχουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα!

Πάμε λοιπόν:

2024 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 μετά από Ολυμπιακός-Ρέϊντζερς 1-1 και Μάντσεστερ-ΠΑΟΚ 2-0

2023 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 μετά από Ολυμπιακός-Φέρεντσβαρος 1-0 και ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-1

2015 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2 μετά από Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3 και ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ 1-1

2000 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-4 μετά από Ολυμπιακός-Λίβερπουλ 2-2 και PSV-ΠΑΟΚ 3-0

Βάζουμε μέσα και το ματς Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-1 γιατί ναι μεν δεν είναι φυσικά ευρωπαϊκό ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ έδινε ένα ντέρμπι πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, άρα δεν ήταν ξεκούραστος, όπως σε άλλα μεταξύ τους παιχνίδια.

Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε σε όλα τα ματς μέσα στην Τούμπα! Και μάλιστα βάζοντας από δύο έως τέσσερα γκολ! Ανάμεσα στα άλλα, και στα δύο τελευταία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος! Ως εξτρά παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ συνήθως έπαιζε με τον Ολυμπιακό προέρχονταν από ήττες (όπως και τώρα), σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που πήγαινε στην Τούμπα μετά από νίκες η, ισοπαλίες του, ενώ τώρα προέρχεται κι αυτός από ήττα, έστω κι αν αυτή δεν τον πλήγωσε τόσο ψυχολογικά γιατί συνοδεύθηκε από μία κατά κοινή ομολογία εξαιρετική εμφάνιση.

Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός όταν παίζει με την Άρσεναλ, ανεξαρτήτως έδρας κι αποτελέσματος, και αμέσως μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας, πάντα τον κερδίζει!

2020 Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1

2015 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2

2011 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-1 και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

Για να δούμε τι θα γίνει αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη!

Άσχετο: Ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, ο γνωστός μας εδώ και πολλά χρόνια Ινιάκι Ιμπάνιεθ ήταν στο Λονδίνο την Τετάρτη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ. Ο Ινιάκι, Βάσκος κι αυτός, είναι ατζέντης και του Βαλβέρδε (Αθλέτικ Μπιλμπάο), όπως και των Χάβι Αλόνσο (Ρεάλ), Ιραόλα (Μπούρνεμουθ).

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πήρε πράγματα ο Μεντιλίμπαρ από τις πέντε αλλαγές του την Τετάρτη στο Έμιρεϊτς. Ίσως περίμενε περισσότερα, αλλά όλοι το πάλεψαν.

Περισσότερο ο Σιπιόνι, που στο 20λεπτο στο οποίο αγωνίστηκε ήταν πραγματικά δραστήριος, άλλαξε ωραία το παιχνίδι, είχε έξυπνες πάσες, καλές κινήσεις, κόντραρε, έκοψε, κάλυψε, πήρε κεφαλιές. Απλά πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Για παράδειγμα με το που μπήκε οι δύο πρώτες επαφές του ήταν ένα λάθος κοντρόλ κι ένα φάουλ βάζοντας την Άρσεναλ στην περιοχή του Τζολάκη. Αλλά και στο τέλος, με το που έκανε μία ωραία ενέργεια ανασταλτικά, η πάσα του ήταν λάθος.

Οι Μουζακίτης, Μπιανκόν και Στρεφέτσα μπήκαν στο 86’, αλλά προσπάθησαν να βοηθήσουν έστω σε αυτά τα λιγότερο από δέκα λεπτά στα οποία αγωνίστηκαν. Ο Μούζα μάλιστα πρόλαβε και πέρασε δύο πολύ καλές μπαλιές, όπως μία κι ο Μπιανκόν, που αμυντικά είχε μία καλή επέμβαση και μία όχι καλή άμυνα στο δεύτερο γκολ. Ο Στρεφέτσα θα μπορούσε να γίνει ήρωας αν περνούσε εκείνη την μπαλιά στον Ελ Κααμπί πριν το 2-0.

Ο Ταρέμι κακός δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι μπορούσε να δώσει περισσότερα παίζοντας 33 λεπτά. Το πιο σημαντικό, ότι δεν απείλησε ποτέ-η μοναδική τελική του, μία κεφαλιά που πήρε μετά από εκτέλεση φάουλ, με το που μπήκε, ήταν εντελώς ακίνδυνη. Είχε μία-δύο έξυπνες πάσες, έβαλε τα πόδια στη φωτιά σε μία στιγμή έξω από την περιοχή του Τζολάκη κερδίζοντας φάουλ και κίτρινη, όμως εκεί που τον ήθελε η ομάδα, μέσα στην περιοχή του Ράγια, δεν έκανε τίποτα. Στις τρεις φορές που είχε τη δυνατότητα να τελειώσει φάσεις, τη μία έχασε το κοντρόλ και τις άλλες έδωσε πάσες χωρίς ιδιαίτερο νόημα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι