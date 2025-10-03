Άλβαρο: «Δεν μας επηρέασε η ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό, είμαστε ο Άρης και πάμε για τη νίκη με τον ΟΦΗ»

Οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού του Άρη, Πέδρο Άλβαρο, στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Ο Άρης είχε την πρώτη του απώλεια βαθμών επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ στην ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και κάλειται να επιστρέψει στα τρίποντα στον ερχόμενο αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (4/10, 18:00). O Πέδρο Άλβαρο μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα της Τρίπολης και τόνισε πως η ομάδα του δεν επηρεάστηκε από την «γκέλα» με τους Σερραίους.

Οι δηλώσεις του Άλβαρο

Στην ερώτηση αν η καλή εμφάνιση της ομάδας στον προηγούμενο αγώνα σημαίνει ότι δεν άλλαξε η ψυχολογική διάθεση των παικτών, παρά την ισοπαλία, συμφώνησε, λέγοντας: «Πράγματι, δεν άλλαξε κάτι στην ψυχολογική μας διάθεση με αυτή την ισοπαλία. Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν. Ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ως ομάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε».

Σχετικά με τον ερχόμενο αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ σχολίασε: «Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε, όμως, ο Άρης και παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και σε αυτό που έχουμε μπροστά μας».

Ως καθ’ ύλην αρμόδιος, καθότι αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ο Άλβαρο ρωτήθηκε σχετικά με τη δυσκολία του ΟΦΗ να σκοράρει, όπως φάνηκε στα τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει ως τώρα στο πρωτάθλημα. Είπε επ’ αυτού: «Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο και όχι ο αντίπαλος. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα και κάθε αντίπαλος έχει διαφορά με τους άλλους».

Κι όσο για το ότι και αυτό το παιχνίδι του Άρη θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, για την πρόσβαση στο οποίο απαιτείται μακρινό ταξίδι και έξτρα ταλαιπωρία, τόνισε: «Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Εμείς εστιάζουμε στο παιχνίδι και μόνο σε αυτό. Θα πάμε εκεί για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».