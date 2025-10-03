Η αποστολή του Άρη για τον αγώνα (4/10, 18:00) με τον ΟΦΗ έχει αρκετούς ανέτοιμους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν εξάλλου και απουσίες, αλλά για τον Μανόλο Χιμένεθ οι αδιαμφισβήτητες αγωνιστικές δυσκολίες δεν αποτελούν δικαιολογία και θα πρέπει να συσπειρώσουν το σύνολο.

Δύο «ατάκες», από τη συνέντευξη του Ισπανού προπονητή στα κανάλια Novasports, καταδεικνύουν τον τρόπο προσέγγισης του αγώνα με τον ΟΦΗ. Κυρίως αυτή που αφορά τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του σ’ ένα παιχνίδι κομβικού χαρακτήρα «Δεν συζητάω καν για τη νοοτροπία που πρέπει να επιδείξουν οι ποδοσφαιριστές μου στο παιχνίδι. Περιμένω από αυτούς να δώσουν το 100%», είπε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη αφορά τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί και οι οποίες είναι στη μεσοεπιθετική γραμμή. Είναι γνωστό εξάλλου ότι στην αποστολή υπάρχουν και ποδοσφαιριστές για τους οποίους υπάρχει αμφιβολία ως προς το επίπεδο ετοιμότητάς τους. «Αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο είναι ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο… Παρότι έχουμε πολλές απουσίες και πολλοί παίκτες μας δεν αγωνίζονται στην κανονική τους θέση», είπε επίσης.

Ο αριθμός των απουσιών (Γένσεν, Αλφαρέλα, Πέρεθ, Ράτσιτς, Μεντίλ) παράλληλα των παικτών που δεν είναι στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας (Καντεβέρε, Δώνης) είναι ο λόγος των δοκιμών στις οποίες προχώρησε ο Ισπανός προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας. Βάσει αυτών, το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης στον άξονα των Μόντσου, Γαλανόπουλου και Βοριαζίδη συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Σε αυτή την περίπτωση, Μορουτσάν και Ντούντου θα διατηρηθούν στα επιθετικά άκρα και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός κι αν ο Μανόλο Χιμένεθ αποφασίσει να επαναφέρει τον Ολίμπιου Μορουτσάν στη φυσική θέση του (μπροστά από τους δύο εσωτερικούς μέσους) και βρει φανέλα βασικού ο Πιόνε Σίστο.

Το ζητούμενο για τον Χιμένεθ είναι να έχει επιλογές και από τον πάγκο. Κρίνοντας από τη μέχρι στιγμής διαχείριση του υλικού, είναι φανερό ότι εκλαμβάνει τον Γκαμπριέλ Μισεουί ως μια καλή λύση… game changer λόγω και της ευχέρειας του 20χρονου να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον Λορέν Μορόν όσο και στα άκρα, συγκλίνοντας προς τον άξονα και προσφέροντας την πλευρά στον full back.

Αυτό που δεν άρεσε στον 61χρονο προπονητή και σε μεγάλο βαθμό είναι ενδεικτικό της έλλειψης οργάνωσης του Πρωταθλήματος είναι η ταλαιπωρία που θα υποστεί η αποστολή η οποία αναχώρησε σήμερα για την Αθήνα με τελικό προορισμό την Καλαμάτα. Εκεί θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνησή της και θα διανυκτερεύσει – καθώς δεν βρέθηκε διαθέσιμο ξενοδοχείο για μια αποστολή 40 ατόμων – καθώς ανήμερα του θα ταξιδέψει στην Τρίπολη. Κι αυτό διότι άλλαξε ξαφνικά ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα γιατί στα τέλη του Σεπτέμβρη διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο Στάδιο παρότι, θεωρητικά, τα γήπεδα ελέγχονται από αρμόδια επιτροπή.