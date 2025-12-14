Γένσεν: «Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το αποτέλεσμα»
Ο Φινλανδός μέσος του Άρη είχε, ίσως, τη σπουδαιότερη στιγμή για την ομάδα του στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. «Η δική μου κεφαλιά πέρασε πολύ κοντά… δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο», είπε στα κανάλια Novasports και αναφέρθηκε συνολικά στο παιχνίδι. «Έτσι όπως εξελίχθηκε, θα μπορούσε να πάει στην μια ή στην άλλη πλευρά. Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το 0-0. Δυστυχώς, εμείς μείναμε με τον ένα βαθμό. Η δική μας κόκκινη ήρθε γρήγορα με αυτήν του Ολυμπιακού. Όπως εξελίχθηκε το ματς και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες».
Εκεί ρωτήθηκε για τη δυσκολία του Άρη στην επίτευξη μιας νίκης σε ντέρμπι. «Σε κάθε ματς ο στόχος μας είναι η νίκη. Σε κάθε παιχνίδι ο βασικός στόχος, όχι μόνο στα ντέρμπι, είναι οι τρεις βαθμοί. Δουλεύουμε ώστε να βγούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.