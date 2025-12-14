Γένσεν: «Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το αποτέλεσμα»

Ο Φρέντρικ Γένσεν υποστήριξε ότι η αναποτελεσματικότητα των δύο ομάδων στην τελική προσπάθεια διαμόρφωσε το ισόπαλο αποτέλεσμα στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Φινλανδός μέσος του Άρη είχε, ίσως, τη σπουδαιότερη στιγμή για την ομάδα του στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. «Η δική μου κεφαλιά πέρασε πολύ κοντά… δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο», είπε στα κανάλια Novasports και αναφέρθηκε συνολικά στο παιχνίδι. «Έτσι όπως εξελίχθηκε, θα μπορούσε να πάει στην μια ή στην άλλη πλευρά. Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το 0-0. Δυστυχώς, εμείς μείναμε με τον ένα βαθμό. Η δική μας κόκκινη ήρθε γρήγορα με αυτήν του Ολυμπιακού. Όπως εξελίχθηκε το ματς και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες».

Εκεί ρωτήθηκε για τη δυσκολία του Άρη στην επίτευξη μιας νίκης σε ντέρμπι. «Σε κάθε ματς ο στόχος μας είναι η νίκη. Σε κάθε παιχνίδι ο βασικός στόχος, όχι μόνο στα ντέρμπι, είναι οι τρεις βαθμοί. Δουλεύουμε ώστε να βγούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε».