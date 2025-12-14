Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη για μαρκάρισμα στον Τσικίνιο και πέναλτι για χέρι»
Ο Αλέξης Καλογερόπουλος μιλώντας στη NOVA μετά το Άρης - Ολυμπιακός (0-0) σχολίασε για τη διαιτησία και είπε μεταξύ άλλων ότι «γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο ματς. Είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή ήμασταν κυρίαρχοι. Με τις αποφάσεις του διαιτητή θα μπορούσε να είχε (το ματς) μία διαφορετική εξέλιξη. Υπήρχε κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο και πέναλτι για χέρι.
Δεν ήρθαν αυτά και συνεχίζουμε. Για το συγκεκριμένο ματς είναι το γήπεδο που είχα κάνει ντεμπούτο το '20 και αγαπάω την ομάδα από παιδί και μου αρέσει που τη βοηθάω. Τιμή μου που είμαι στην μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδας».
