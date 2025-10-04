Τρία παιχνίδια υπάρχουν στο σαββατιάτικο... μενού της 6ης αγωνιστικής της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1, με πρώτο χρονικά το ΟΦΗ - Άρης.

Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη και σε ένα χρονικό σημείο όπου και οι δύο θέλουν να επιστρέψουν σε θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο Πρωταθλήματος ξεχωρίζει στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Οι άλλοι δύο αγώνες του Σαββάτου είναι το Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR και το ΑΕΛ Novibet - Βόλος. Φυσικά την Κυριακή υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, που είναι το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18.00: ΟΦΗ - Άρης (COSMOTE SPORTS TV 2)

18.00: Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR (NS2)

20.30: ΑΕΛ - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

18.00: Κηφισιά - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)

18.00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (NS2)

20.30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (NS PRIME)

21.30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)