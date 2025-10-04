Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 6η αγωνιστική με το ΟΦΗ - Άρης
Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη και σε ένα χρονικό σημείο όπου και οι δύο θέλουν να επιστρέψουν σε θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο Πρωταθλήματος ξεχωρίζει στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Οι άλλοι δύο αγώνες του Σαββάτου είναι το Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR και το ΑΕΛ Novibet - Βόλος. Φυσικά την Κυριακή υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, που είναι το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
18.00: ΟΦΗ - Άρης (COSMOTE SPORTS TV 2)
18.00: Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR (NS2)
20.30: ΑΕΛ - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Κυριακή 05 Οκτωβρίου
18.00: Κηφισιά - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
18.00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (NS2)
20.30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (NS PRIME)
21.30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ -Άρης και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΟΦΗ-Άρης, το Τσέλσι-Λίβερπουλ και η πρεμιέρα της Stoiximan GBL
- Άλβαρο: «Δεν μας επηρέασε η ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό, είμαστε ο Άρης και πάμε για τη νίκη με τον ΟΦΗ»