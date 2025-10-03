Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos»: «Ο Ριέρα είχε προταθεί για τον πάγκο του Ολυμπιακού πριν τον Μεντιλίμπαρ»!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους «Galacticos» ότι ο νυν τεχνικός της Τσέλιε, Άλμπερτ Ριέρα, είχε προταθεί για τον πάγκο του Ολυμπιακού πριν κλείσει ο Μεντιλίμπαρ!

Ο έμπειρος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος. έκανε μέσω της εκπομπής των «Galacticos» του Gazzetta την αποκάλυψη πως ο Ριέρα είχε πέσει στο τραπέζι για τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού. Ήταν η περίοδος που μετά έκλεισε ο Μεντιλίμπαρ καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήθελε μία πιο έτοιμη (και άρα και πιο έμπειρη) λύση.

