Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos»: «Ο Ριέρα είχε προταθεί για τον πάγκο του Ολυμπιακού πριν τον Μεντιλίμπαρ»!
Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους «Galacticos» ότι ο νυν τεχνικός της Τσέλιε, Άλμπερτ Ριέρα, είχε προταθεί για τον πάγκο του Ολυμπιακού πριν κλείσει ο Μεντιλίμπαρ!
Ο έμπειρος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος. έκανε μέσω της εκπομπής των «Galacticos» του Gazzetta την αποκάλυψη πως ο Ριέρα είχε πέσει στο τραπέζι για τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού. Ήταν η περίοδος που μετά έκλεισε ο Μεντιλίμπαρ καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήθελε μία πιο έτοιμη (και άρα και πιο έμπειρη) λύση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.