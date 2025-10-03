Ο Ίλια Βούκοτιτς μίλησε στην κάμερα του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη και αναφέρθηκε στην άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε κακό «φεγγάρι», καθώς μετράει τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Κηφισιά, ενώ καλείται πριν τη διακοπή να αντιμετωπίσει τον Άρη στην Τρίπολη, λόγω της ανετοιμότητας του Παγκρητίου. Θυμίζουμε πως αυτό θα είναι το δεύτερο εντός έδρας ματς των Κρητικών μακριά από το Ηράκλειο, μετά το κεκλεισμένων των θυρών ματς με τους Θεσσαλονικείς στη Λεωφόρο.

Ο Ίλια Βούκοτιτς μίλησε στην κάμερα του OFI TV για το ερχόμενο παιχνίδι με τον Άρη και αναφέρθηκε στη δύσκολο περίοδο που περνάει η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Βούκοτιτς

«Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση λόγω των προηγούμενων αποτελεσμάτων, όπως γνωρίζουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.

Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά στο παιχνίδι ώστε να φτάσουμε στο υψηλό επίπεδο που μπορούμε και δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο παιχνίδι με τον Άρη πρέπει να δώσουμε τα πάντα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αγωνιζόμαστε σε ένα μεγάλο κλαμπ όπου πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να δείξουμε περισσότερα για την ομάδα, τον κόσμο γιατί αξίζει καλύτερα όπως και οι ποδοσφαιριστές.

Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς αλλά πρέπει να βγούμε από αυτήν, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαι νέος στην ομάδα όμως δεν νιώθω έτσι, γιατί όλοι εδώ με βοήθησαν και θέλω να τους το ανταποδώσω και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».