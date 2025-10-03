Μεντιλίμπαρ: «Ίσως ο ΠΑΟΚ θα έχει περισσότερη κόπωση, σημαντική η τελευταία προπόνηση για τις αλλαγές»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Το δύσκολο πρόγραμμα του Ολυμπιακού πριν τη διακοπή του Οκτωβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων θα «κορυφωθεί» στην Τούμπα. Tην Κυριακή (5/10, 20:30) η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, λίγες μέρες μετά την υψηλών απαιτήσεων «μάχη» με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα με τους Θεσσαλονίκεις και στάθηκε στο κομμάτι της κόπωσης και των δυο «μονομάχων», από τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τις τελευταιες ημέρες έγινε πολύ κουβέντα για το ακριβό ρόστερ της Άρσεναλ, που ξεπερνά το 1δις ευρώ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον τρόπο του στην ερώτηση αν παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα χρήματα;

«Σίγουρα και τα χρήματα έχουν τη σημασία τους γιατί μας κέρδισαν. Στο ποδόσφαιρο ωστόσο σε μεγάλο βαθμό εξισορροπούνται αυτές οι διαφορές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, οικονομικές, ποιοτικές, αλλά μέσα στο γήπεδο παίζουν 11 εναντίον 11. Ωστόσο χάσαμε!».

Έρχονται τρία εκτός έδρας ματς. Από αυτή τη σειρά τεσσάρων ματς ο Ολυμπιακός θέλει να βγει καλύτερος και πιο “σκληρός”;

«Δε σκεφτόμαστε τόσο μακριά. Δεν σκεφτόμαστε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε παιχνίδι για να γίνουμε πιο δυνατοί και ειδικά εκείνα μακριά απ’ το σπίτι μας. Όπως έχουμε αποδείξει πως είμαστε δυνατοί στην έδρα μας, θέλουμε να αποδείξουμε πως και εκτός έδρας, μπορούμε να το κάνουμε!».

Στο ποδόσφαιρο λένε πως οι προπονητές παίζουν σκάκι μεταξύ τους. Η αγαπημένη του παρτίδα στη Super League είναι με αντίπαλο τον κύριο Λουτσέσκου;

«Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα έχω πει πως η ομάδα που μου αρέσει περισσότερο σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το λέω για κάποια πρόσωπα, αλλά συνολικά για τη νοοτροπία και το στυλ παιχνιδιού τους. Στα περισσότερα ματς είμαστε νικητές, αλλά αυτό δε σημαίνει πως θα κερδίσουμε με ευκολία. Σίγουρα όμως θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι!».

Πόσες αλλαγές θα κάνει; Πως είναι οι «μπαταρίες» της ομάδας;

«Σίγουρα θα υπάρχει κόπωση και στις δύο ομάδες. Ίσως στον ΠΑΟΚ λίγο περισσότερη, καθώς έχουν στη διάθεση τους μια μέρα λιγότερη για να κάνουν αποθεραπεία, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν. Για εμάς οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, αλλά η προπόνηση που θα είναι σημαντική για τις αλλαγές που πιθανότατα θα χρειαστούν θα είναι εκείνη του Σαββάτου».

Ήταν ποτέ σημαντικό στο μυαλό του το… Μονζουίκ ή Καμπ Νου;

«Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ακόμα ένα παιχνίδι. Θα υπάρχουν αλλαγές ως τότε, θα έχουν γίνει πολλά πράγματα, οπότε είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε».