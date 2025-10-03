Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού μετά και την Άρσεναλ.

Τα facts πάντοτε έχουν τη δική τους αξία και δεν μπορείς να τα προσπεράσεις εύκολα. Έτσι, μας αναδεικνύουν το Νο 1 θέμα αυτή την στιγμή για τον Ολυμπιακό, την έλλειψη του γκολ στα πιο δύσκολα παιχνίδια.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στους τρεις πιο μεγάλους αγώνες της έχει σκοράρει μόλις μία φορά, κι αυτή στο 92ο λεπτό, στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Στα άλλα δύο έμεινε στο μηδέν κι έτσι στο ένα έφερε ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στο Καραϊσκάκη και στο άλλο έχασε (0-2) από την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς. Κι αν θέλουμε να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα, και στο άλλο πιο δύσκολο παιχνίδι πρωταθλήματος, στο 2-0 με τον Αστέρα στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός σκόραρε δύο φορές μετά το 93ο λεπτό!

Και όχι, δεν είναι τόσο συμπτωματικό όσο δείχνει ότι και τα τρία γκολ των «ερυθρόλευκων» σε αυτά τα τέσσερα πιο δύσκολα παιχνίδια τους ήρθαν μετά το 92ο λεπτό!!! Να θυμηθούμε ότι και με την Πάφο η καλύτερη ευκαιρία έγινε στο 91΄ (Ταρέμι) και με την Άρσεναλ ο Ολυμπιακός πήγε να ισοφαρίσει στο 88’ (κεφαλιά Ελ Κααμπί)…Στη δε Λεωφόρο, ένα λεπτό πριν το 1-1, δηλαδή στο 91΄ είχε τεράστια ευκαιρία ο Ελ Κααμπί. Ακόμη και στο 2-0 επί του Βόλου, τα γκολ ήρθαν αργά, στο 77’ και στο 83’.

Όταν κάτι το βλέπεις σε τόσα παιχνίδια, τυχαίο δεν είναι. Εγώ καταλήγω στο ότι ο Ολυμπιακός ανεβάζει τον ρυθμό του, πατάει πιο δυνατά το γκάζι όταν αρχίζει και στριμώχνεται, είτε από τον χρόνο (να μένει το 0-0), είτε από την πίεση του αποτελέσματος (να χάνει 0-1). Και να εξηγήσω τι εννοώ.

Με τον Παναθηναϊκό έως το εις βάρος του 0-1 που έγινε στο 3ο λεπτό του β΄ ημιχρόνου, ο πρωταθλητής ήταν σχεδόν ακίνδυνος επιθετικά. Έγινε απειλητικός, και δη πολλές φορές, όταν έφαγε πρώτος το γκολ και είχε το κίνδυνο της ήττας.

Με την Άρσεναλ ο Ολυμπιακός άρχισε να παίζει το παιχνίδι του επιθετικά πάλι μετά το εις βάρος του γκολ, που τώρα ήρθε πιο νωρίς, στο 12ο λεπτό του α΄ ημιχρόνου. Και όσο το παιχνίδι πήγαινε προς το τέλος του ήταν και πιο πιεστικός μπροστά.

Με τον Λεβαδειακό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε δύο φορές, ισοφαρίστηκε δύο φορές και τις δύο είχε άμεση απάντηση, σκοράροντας αμέσως μετά τις δύο ισοφαρίσεις των φιλοξενούμενων.

Βλέπουμε λοιπόν στην πραγματικότητα το ίδιο φαινόμενο-ο Ολυμπιακός αντιδράει καλά στα δύσκολα, αλλά ακριβώς αυτό: αντιδράει. Πρέπει πρώτα να δει τον χάρο με τα μάτια του! Πριν την αντίδραση, υπάρχει κάτι καλύτερο, η δράση. Εκεί υπάρχει θέμα. Η δράση δεν είναι αυτή που πρέπει. Και πρέπει εν τέλει σε κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός να πρέπει να ψάξει την αντίδραση. Όταν, όμως, ψάχνεις συνεχώς την αντίδραση, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να έχεις καθαρό μυαλό, πάντα.

Έτσι, μπορεί να έρθουν οι χαμένες ευκαιρίες και το 0-0 με την Πάφο, το 0-2 από την Άρσεναλ και το 1-1 με τον Παναθηναϊκό …

Άσχετο: Συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο στο Λονδίνο, ο Μεντιλίμπαρ με τον Σίμο κι ο Βάσκος είχε την ευκαιρία να συγχαρεί τον προπονητή της Κ19 του Ολυμπιακού για το διπλό (2-1) των μικρών μέσα στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ. Η αλήθεια δε είναι ότι η Κ19 τα πάει πολύ καλύτερα στο Γιουθ Λιγκ από πλευράς αποτελεσμάτων σε σχέση με την πρώτη ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει ήδη δύο νίκες στα δύο πρώτα ματς (με 4-0 επί της Πάφου στην πρεμιέρα της στο Ρέντη)! Στο πρωτάθλημα, έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία (0-0) εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή έχει δύσκολο ματς, στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, και πιθανότατα θα της λείψει ο Λιατσικούρας, καθώς τον έχει ανάγκη και η Β ομάδα που παίζει με την Καλαμάτα!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια μου φάνηκε να βγάζει μία νευρικότητα ο Τζολάκης η, τέλος πάντων να μην είναι στα γνωστά πολύ υψηλά επίπεδα του. Ίσως έχω επηρεαστεί κι από το παθητικό των τεσσάρων γκολ, δύο από τον Λεβαδειακό και δύο από την Άρσεναλ, στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει ο διεθνής τερματοφύλακας. Νομίζω, όμως, ότι δεν ήταν καλή η αντίδραση του στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ και ότι και με τον Λεβαδειακό ήταν τυχερός που δεν έφαγε, χάρη στον Μουζακίτη, ένα γκολ από πολύ καθαρό λάθος του.

Καμιά φορά δεν σε πάει κι η μπάλα. Και στο πρώτο γκολ της Άρσεναλ, μου φαίνεται ότι ο Γιόκερες δεν έκανε το καλύτερο πλασέ. Αλλά η μπάλα πέρασε κάτω από τη…μασχάλη του Τζολάκη, που βρήκε την μπάλα, η οποία κατέληξε στο δοκάρι και μετά στα δίκτυα, μέσω Μαρτινέλι. Και στο δεύτερο γκολ βρήκε την μπάλα με τα πόδια, αλλά πέρασε ανάμεσα τους, μπαίνοντας μέσα. Ακόμη και στην πραγματικά μεγάλη επέμβαση του, εκεί προς το τέλος στο πλασέ του Όντεγκαρντ, τελικά για να γλιτώσει το γκολ χρειάστηκε μία δεύτερη σωτήρια επέμβαση στην ίδια φάση, από τον Ρέτσο, στο δεύτερο σουτ που έγινε.

Ούτως η, άλλως, μας έχει καλομάθει ο Τζολάκης σε τέλειες εμφανίσεις, όπως εκείνη πριν από ακριβώς αυτά τα δύο ματς, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα τον πήχη τον βάζεις ψηλά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι