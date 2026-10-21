Νικοπολίδης: «Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάρει παίκτες τον Δεκέμβριο»
Ο Αντώνης Νικοπολίδης μίλησε στο Gazzetta Magazino Post Game για τις αλλαγές που καλείται να κάνει ο Ολυμπιακός δεδομένου ότι είναι σε μια περίοδο αναπροσαρμογής μετά την άφιξη του Αλγκουαθίλ.
Ο πρώην τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων υποστήριξε πως η ομάδα πρέπει να πάρει άμεσα παίκτες και να αλλάξει όλο το στιλ του παιχνιδιού της από τον Δεκέμβριο, καθώς στερείται κυρίως εξτρέμ.
«Ακόμα και οι μεταγραφές έγιναν ουσιαστικά όταν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, δεν έγιναν προσθήκες επί Αλγκουαθίλ», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα επειδή έχει ήδη «χτιστεί» από το καλοκαίρι.
Δείτε όλο το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino Post Game
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