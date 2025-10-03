ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Ιβανούσετς και Τσάλοφ ενόψει Ολυμπιακού
Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία προτού ξεκινήσει το τετράωρο ταξίδι του για να επιστρέψει στην Ελλάδα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε δύο παίκτες του να απέχουν από το ομαδικό πρόγραμμα με το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έρχεται την Κυριακή (05/10-20:30).
Οι Λούκα Ιβανούσετς και Φεντόρ Τσαλόφ δεν συμμετείχαν στην προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά». Ο πρώτος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον δεξί τετρακέφαλο, τις οποίες αισθάνθηκε πρώτη φορά πριν τον χθεσινό αγώνα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στο ισχίο από χτύπημα που αποκόμισε από το ματς κόντρα στην Θέλτα.
Η κατάσταση και των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση του Σαββάτου (04/10), η οποία θα γίνει στις 18:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.