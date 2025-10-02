Η ματσάρα του Όντεγκααρντ που... λύγισε τον Ολυμπιακό

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του στο χορτάρι του Έμιρεϊτς και ήταν ο βασικός λόγος που ο Ολυμπιακός έφυγε με άδεια χέρια.

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα το βράδυ της Τετάρτης (04/10) κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-0 από τους «Κανονιέρηδες» παραδινόμενος εν τέλει στην ανωτερότητα του αντιπάλου του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν... ζωνταντοί στο παιχνίδι σχεδόν σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αφού το δεύτερο γκολ των Λονδρέζων ήρθε στο φινάλε του αγώνα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο εκείνοι δεν μπόρεσαν να φύγουν παίρνοντας κάτι από το ματς αυτό, παρά την καλή τους εικόνα, ήταν η εμφάνιση του «μαέστρου» της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος πραγματικά τα... έσπασε στο χθεσινό ματς.

Ο Νορβηγός επιθετικός μέσος συνεισέφερε κυριολεκτικά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού απειλώντας, δημιουργώντας και συμμετέχοντας ακόμη και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας με την πίεση και τα κλεψίματα που έκανε.

Οι δείκτες που φανερώνουν την τρομερή βραδιά του Όντεγκααρντ

Πρώτα απ' όλα εκείνος μπορεί να αγωνίστηκε ως δεκάρι στο 4-3-3 του Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο ερχόταν συχνά χαμηλά στο γήπεδο είτε για να προσφέρει επιλογές πάσας στους συμπαίκτες ή είτε για να πάρει ο ίδιος την μπάλα του και να παίξει βοηθώντας έτσι να αντιμετωπιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό το πρέσινγκ του Ολυμπιακού.

Το heatmap του Όντεγκααρντ

Η παρουσία του αποτελούσε εγγύηση ασφαλείας στην Άρσεναλ, αφού ο Νορβηγός είχε 58/66 πάσες, τελειώνοντας το ματς με ποσοστό επιτυχίας 88%, που είναι πολύ υψηλό για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στους χώρους και με τον τρόπο που το κάνει εκείνος, επειδή τις περισσότερες φορές παίζει την μπάλα κάθετα και κάποιες απ' αυτές με ρίσκο.

Ανάμεσα σ' αυτές είχε 6/10 μακρινές πάσες (60%) ενώ από τις οκτώ φορές που δοκίμασε να περάσει την μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού, τα κατάφερε στις 6, έχοντας ποσοστό 75%, αρκετά υψηλό για πάσες στο σημείο αυτό του γηπέδου.

Συνολικά τα επίπεδα της δημιουργίας του ήταν εξαιρετικά. Και τα δύο γκολ της Άρσεναλ προήλθαν από δικές του κάθετες πάσες, απλά στο πρώτο δεν χρεώθηκε ασίστ, γιατί ο Γκιόκερες σημάδεψε το δοκάρι και ο Μαρτινέλι σκόραρε από κοντά παίρνοντας το ριμπάουντ.

Ακόμα και την μεγαλύτερη ευκαιρία των «Κανονιέρηδων» μετά το 1-0, εκείνη του Τροσάρντ στο 65', την δημιούργησε ξανά εκείνος με κάθετη πάσα. Το γεγονός ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 0,55xA (δείκτης που δείχνει την ποιότητα της ευκαιρίας που δημιουργείται από μία πάσα) καταδεικνύει ακριβώς την τρομερή του επίδοση στο κομμάτι αυτό.

Όμως, ο Όντεγκααρντ έκανε εξίσου καλό παιχνίδι και όσον αφορά το πόσο απειλητικός ήταν ο ίδιος με τις εκτελέσεις του. Συνολικά έκανε τέσσερις τελικές οι οποίες άξιζαν 0,94xG και στην ουσία θα έπρεπε να είχε βρει ένα τέρμα απ' αυτές.

Βέβαια το νούμερο θα μπορούσε να είναι λίγο μικρότερο, αφού οι δύο μεγαλύτερες εξ' αυτών είναι στην ουσία στην ίδια φάση, εκείνη του 62ου λεπτού, όπου πρώτα τον νικάει ο Τζολάκης με μία τρομερή επέμβαση κι έπειτα η δεύτερη εκτέλεση από το ριμπάουντ που πήρε πάει στο σώμα του Ρέτσου και καταλήγει κόρνερ.

Από κει και πέρα ο 26χρονος επιθετικός μέσος είχε ακόμη 3/4 ντρίμπλες, 5 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, 3 προωθητικά τρεξίματα και 2 κερδισμένα φάουλ.

Και σαν να μην ήταν όλα αυτά αρκετά, εκείνος έδωσε σημαντικές βοήθειες ακόμα και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Η Άρσεναλ πίεσε αρκετά τον Ολυμπιακό κι εκείνος βρισκόταν στην πρώτη γραμμή αυτής της πίεσης με τον Γκιόκερες. Ο ίδιος τελείωσε τον αγώνα με επτά επανακτήσεις, τις τέσσερις στο μισό του Ολυμπιακού έχοντας ακόμη 10/16 μονομαχίες (63%) και 3 κοψίματα.

Οι επανακτήσεις του Όντεγκααρντ

Γενικά ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ άτυχος στο να πετύχει έναν ποδοσφαιριστή τέτοιας ποιότητας σ' ένα τέτοιο βράδυ, αφού ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ήταν πραγματικά ασταμάτητος.