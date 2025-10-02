Ο Τίνο Καντεβέρε είναι στην αποστολή του Άρη η οποία αύριο (3/10) θα αναχωρήσει με προορισμό την Καλαμάτα ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η προετοιμασία του Άρη θα ολοκληρωθεί αύριο (3/10) με μια προπόνηση η οποία θα γίνει στην Καλαμάτα καθώς η ξαφνική αλλαγή έδρας και ο ορισμός της Τρίπολης από τη διοργανώτρια αρχή οδήγησε σε ολοκληρωτικές αλλαγές στο πλάνο λειτουργίας της ομάδας. Μετά τη σημερινή (2/10) τελευταία προπόνηση της ομάδας, ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Τίνο Καντεβέρε, σε αντίθεση με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίον κρίθηκε ανέτοιμος για να μπει σε συνθήκες αγώνα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Μορουτσάν, Σίστο, Ντούντου, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης και Βοριαζίδης. Εκτός αποστολής έμειναν οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ.

