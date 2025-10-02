Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη» (vid)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανέφερε πως το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράει γρήγορα ενώ τόνισε πως λύθηκαν και όλα τα θέματα που είχαν παρουσιαστεί με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Στην εκπομπή «αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έδωσε το «παρών» ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο έργο της Διπλής Ανάπλασης, που περιλαμβάνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Εκείνος τόνισε πως το έργο συνεχίζει να προχωράει όσο γρηγορότερα γίνεται και ότι πλέον λύθηκαν και όσα θέματα είχαν προκύψει με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Κλείνοντας ανέφερε πως πλεόν γίνονται συναντήσεις στο εργοτάξιο ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει το μέγεθος του έργου, σαν το οποίο δεν έχει δει ξανά η Αθήνα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το γήπεδο

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, τονίζοντας πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά - ιδιωτικά και δημόσια - είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες».