Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος πήγε την Τετάρτη (01/10) στο Κορωπί, παρακολούθησε την προπόνηση και συζήτησε με τους Παπαδημητρίου και Κόντη.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής τελευταίας προπόνησης του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων», Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί.

Σ' αυτήν, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» παρακολούθησε το πρόγραμμα που ακολούθησαν οι ποδοσφαιριστές και στην συνέχεια είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Παπαδημητρίου και τον προπονητή, Χρήστο Κόντη.

Κεντρικό θέμα της κουβέντας μεταξύ των τριών ανδρών ήταν το πως θα συνεχιστούν τα σταθερά βήματα για να βγει η ομάδα από την μίνι κρίση που πέρασε και να συνεχίσει τα βήματα προόδου, που άρχισε να κάνει τον τελευταίο καιρό.