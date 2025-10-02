Ετοιμάζει ξανά ροτέισον ο Κόντης κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Χρήστος Κόντης σκοπεύει να κάνει και πάλι αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα συνεχίζοντας το ροτέισον που κάνει μεταξύ των παικτών και κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ (19:45-Cosmote Sport 3) και θέλει να πάρει τη νίκη φτάνοντας στο 2/2 για να συνεχίσει το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε με την τεσσάρα στην Ελβετία κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Οι «πράσινοι» του Χρήστου Κόντη θα έχουν απουσίες, αφού ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον εδώ και καιρό τραυματία Πελίστρι, αλλά και στον Ντέσερς, που δεν μπόρεσε να προλάβει εν τέλει λόγω του προβλήματος που έχει στον αστράγαλο κι έτσι στην ουσία το «τριφύλλι» έχει στην διάθεσή του μόνο τον Σφιντέρσκι για την θέση του φορ, αφού οι Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς είναι εκτός λίστας.

Από την πλευρά τους και οι Ολλανδοί, οι οποίοι ηττήθηκαν την πρώτη αγωνιστική στην έδρα τους από την Στεάουα με 1-0 θα έχουν κι εκείνοι δύο απουσίες, αφού δεν μπορούν να υπολογίζουν στους Τέγκστεντ και Σάαθοφ.

Το εκτεταμένο ροτέισον που θα εφαρμώσει ξανά ο Κόντης

Το ροτέισον που έχει εφαρμώσει ο Χρήστος Κόντης έχει ευεργετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής στην ομάδα. Όλοι οι παίκτες βλέπουν έμπρακτα πως υπολογίζονται ενώ ταυτόχρονα παραμένουν φρέσκοι και μπορούν έτσι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ταυτόχρονα με τις επιλογές που κάνει ο Έλληνας τεχνικός διατηρείται πάντα σε πολύ καλό επίπεδο και η ποιότητα των ομάδων που κατεβάζει, παρά τις πολλές αλλαγές, τις οποίες αναμένεται να κάνει και απόψε.

Κάτω από τα δοκάρια θα παραμείνει ο Λαφόν, αφού ο Ντραγκόφσκι μόλις χθες έκανε την πρώτη του ολόκληρη προπόνηση, μετά τον τραυματισμό του. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν και πάλι οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, μετά την παρουσία του Ίνγκασον στα δύο τελευταία ματς για να πάρουν ανάσες.

Στα δύο άκρα της άμυνας οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς μάλλον θα πάρουν τις θέσεις των Καλάμπρια και Κυριακόπουλου, όπως συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα έχουν πιθανότητες οι δύο τελευταίοι για να βρεθούν στην ενδεκάδα.

Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς #paofc pic.twitter.com/paoUzHaMHi October 1, 2025

Στην μεσαία γραμμή θα υπάρχει νέο δίδυμο σε σχέση με τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, αφού οι Σιώπης και Ρενάτο Σάντσες θα είναι εκείνοι που θα ξεκινήσουν. Μπροστά τους φαίνεται πως θα παραμείνει ο Μπακασέτας, με τον Ταμπόρδα να έχει κι εκείνος κάποιες πιθανότητες, αφού ο Έλληνας επιθετικός μέσος έχει μαζέψει συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια του.

Στα δύο άκρα της επίθεσης το πιο πιθανό είναι πως ο Τετέ θα μείνει στον πάγκο για να πάρει ανάσες, παρά το καλό διάστημα που βρίσκεται. Κατόπιν αυτού του σκεπτικού, του τραυματία Πελίστρι και του Μαντσίνι, που είναι εκτός λίστας, οι μόνες επιλογές είναι οι Τζούρισιτς και Ζαρουρί. Ο Σέρβος θα πάρει θέση στα δεξιά ενώ ο Μαροκινός στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι, που είναι η μόνη επιλογή αυτή τη στιγμή.