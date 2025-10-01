Παίκτης του Αστέρα Aktor θα συνεχίσει να είναι ο Τσιντέρα Όκο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στα κιτρινομπλέ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Τσιντέρα Όκο. Ο 22χρονος Νιγηριανός επιθετικός είχε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο, με καλύτερους οικονομικά όρους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα, ο οποίος έκανε φέτος προετοιμασία με την πρώτη ομάδα λόγω της καλής χρονιάς που έκανε περύσi, όταν και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Νότιο Όμιλο της Superleague 2 μαζί με τον Γιώργο Μάναλη της πρωταθλήτριας Κηφισιάς.

Φέτος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα Aktor στην Superleague 2, αφού βρίσκεται αυτή τη στιγμή πιο πίσω στην ιεραρχία από τους Μακέντα, Τζιοακίνι και Χαραλαμπόγλου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor