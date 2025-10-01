Αστέρας Aktor, μεταγραφές: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο ο Τσιντέρα Όκο
Στα κιτρινομπλέ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Τσιντέρα Όκο. Ο 22χρονος Νιγηριανός επιθετικός είχε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο, με καλύτερους οικονομικά όρους.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα, ο οποίος έκανε φέτος προετοιμασία με την πρώτη ομάδα λόγω της καλής χρονιάς που έκανε περύσi, όταν και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Νότιο Όμιλο της Superleague 2 μαζί με τον Γιώργο Μάναλη της πρωταθλήτριας Κηφισιάς.
Φέτος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα Aktor στην Superleague 2, αφού βρίσκεται αυτή τη στιγμή πιο πίσω στην ιεραρχία από τους Μακέντα, Τζιοακίνι και Χαραλαμπόγλου.
Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor
«Επέκταση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Chidera Okoh!
Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή, Chidera Okoh. Το νέο συμβόλαιο του Okoh με την ομάδα μας έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Stoiximan Super League: Τι είναι οι κάμερες EPTS που ανέφερε ο Βαλέρι και πόσες υπάρχουν σε κάθε γήπεδο
- Βαλέρι: «Ο VAR δεν έδειξε σωστά πλάνα στον διαιτητή στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει πέναλτι»
- Βαθμολογία Stoiximan Super League: Οι θέσεις του Ατρόμητου και της ΑΕΛ Novibet μετά την ισοπαλία