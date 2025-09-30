Κάκωση στον αχίλλειο τένοντα και οίδημα έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ούρος Ράτσιτς ο οποίος τέθηκε εκτός για τον αγώνα (4/10, 18:30) με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Ο Άρης δεν μπορεί να ξεφύγει από το… τσουνάμι των τραυματισμών καθώς ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε με πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα από τη σημερινή (30/9) προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει κάκωση και οίδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπει σε πρόγραμμα θεραπειών με σκοπό να είναι έτοιμος στην επανέναρξη της Stoiximan Superleague καθώς δεν υπολογίζεται για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Αυτή η απώλεια θα υποχρεώσει τον Μανόλο Χιμένεθ να αλλάξει εκ νέου το πλάνο του σε σχέση με αυτό που εφάρμοσε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό όπου ο Σέρβος είχε ρόλο αμυντικού χαφ και ο Μόντσου αντίστοιχο εσωτερικού μέσου.