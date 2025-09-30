Αποκάλυψη Αθανασίου στους Galacticos: «Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε για Νούνο Εσπίριτο» (vid)

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους Galacticos ότι ο Παναθηναϊκός είχε προσπαθήσει να φέρει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο πριν ο Ίβηρας κόουτς κλείσει στη Γουέστ Χαμ.

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για τις εξελίξεις που «τρέχουν» στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας ότι η ομάδα είχε μιλήσει με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο προκειμένου να πείσει τον Πορτογάλο να αναλάβει μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόσωπο που προσέγγισαν οι Πράσινοι και για το οποίο επέμειναν, ωστόσο, μιάς και ο άλλοτε κόουτς της Νότιγχαμ Φόρεστ έκλεισε πλέον στη Γουέστ Χαμ, είναι μία υπόθεση που δεν απασχολεί πλέον. Επίσης, ο ίδιος κλήθηκε να επιλέξει και θέλησε να συνεχίσει να βρίσκεται στην Premier League αντικαθιστώντας τον Γκρέιαμ Πότερ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν διατεθειμένος, μάλιστα, να... δελεάσει τον Πορτογάλο τεχνικό προκειμένου να τον κάνει δικό του βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, όμως γνώριζε εξ αρχής ότι το ενδεχόμενο του να τον φέρει στην Αθήνα ήταν εξαιρετικά δύσκολο.