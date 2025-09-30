Η ΑΕΛ Novibet βρέθηκε για ακόμα μία φορά με την πλάτη στον τοίχο αλλά κατάφερε να φύγει από το Περιστέρι με τον βαθμό της ισοπαλίας και ο Φώτης Καρακούσης γράφει για τους «βυσσινί» που αρνούνται να χάσουν.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, λέει ο θυμόσοφος λαός μας και στην περίπτωση της ΑΕΛ Novibet αυτό ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Οι Θεσσαλοί επέστρεψαν στην Super League μετά από 4 χρόνια, έκαναν 20 μεταγραφές, πράγμα που σημαίνει πως μιλάμε για ολοκαίνουργια ομάδα, κάτι που κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει και είναι λογικό να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους και κυρίως την ομοιογένειά τους.

Αν σκεφτεί μάλιστα πως ουσιαστικά ο μοναδικός βασικός σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα του βορείου ομίλου, ήταν ο Μούργος και σε κάποια παιχνίδια και ο Παπαγεωργίου, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι το έργο του Γιώργου Πετράκη. Και λέμε είναι γιατί ακόμα η προσπάθεια συνεχίζεται προκειμένου να βρεθούν οι αυτοματισμοί και να μπορέσει η ΑΕΛ Novibet να βγάζει στο γήπεδο περισσότερα πράγματα και κυρίως σε περισσότερα λεπτά.

Σε αυτό θα αναφερθούμε πάλι παρακάτω, αλλά πριν πρέπει να σταθούμε σε αυτή την σύμπτωση που από την στιγμή που έχει επαναληφθεί πολλές φορές, παύει να είναι. Φυσικά μιλάμε για την άρνηση της ήττας, κάτι που είδαμε και στο Περιστέρι. Οι «βυσσινί» από τα πέντε παιχνίδια που έχουν δώσει, έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ στα τέσσερα και στα τρία από αυτά έχουν καταφέρει να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας. Και δεν μιλάμε για εύκολες περιπτώσεις.

Με την ΑΕΚ εντός έδρας η Ένωση προερχόταν με ένα τρία στα τρία και έδειχνε πανέτοιμη να συνεχίσει το απόλυτο των νικών και μάλιστα όταν προηγήθηκε έχασε ευκαιρίες και για άλλα γκολ, πριν ο Τσάκλα με κεφαλιά ισοφαρίσει και… σώσει τον βαθμό. Με τον Αστέρα στην Τρίπολη τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, καθώς η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ που ουσιαστικά ήταν «δώρα» καθώς προήλθαν από ισάριθμα τεράστια λάθη, αλλά και πάλι η αντίδραση ήταν εξαιρετική και όχι μόνο έγινε το 2-2 αλλά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων θα μπορούσε άνετα να γίνει και το 2-3 και να μιλούσαμε για επική ανατροπή.

Το καλό τρίτωσε στο Περιστέρι και μάλιστα με ακόμα καλύτερο τρόπο. Και λέμε καλύτερο γιατί οι Θεσσαλοί βρέθηκαν στο 23’ με παίκτη λιγότερο, στο 28’ να είναι πίσω στο σκορ με πέναλτι, αλλά και πάλι δεν παράτησαν το ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο όποιος είδε το παιχνίδι νόμιζε πως αυτός που έπαιζε με 10 παίκτες ήταν ο Ατρόμητος, με την ΑΕΛ Novibet να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να χάνει σημαντικές ευκαιρίες για το 1-1. Ένα γκολ που ήρθε με εξαιρετικό τρόπο, με τον Ατανάσοφ να βγάζει μαγική διαγώνια πάσα στον Δεληγιαννίδη και τον Πέρες να πετυχαίνει το 2ο γκολ του στο πρωτάθλημα.

Το ακόμα πιο σημαντικό από το ματς αυτό είναι πως ακόμα και μετά το 1-1 και με τον Ουάρντα να παραδίδει μαθήματα ποδοσφαίρου στο πως πρέπει να κρατάς την μπάλα και να ανοίγεις το παιχνίδι, οι «βυσσινί» δεν κλείστηκαν πίσω, αλλά συνέχισαν την πίεση για να πάρουν τη νίκη. Μια νίκη που θα μπορούσε να έρθει αν μετρούσε το γκολ του Σαγάλ, αλλά το σημαντικό είναι πως η ομάδα έδειξε και πάλι χαρακτήρα. Με όλα να είναι εναντίον της, καθώς έπαιζε από το 23’ με παίκτη λιγότερο, όχι μόνο έφυγε από το Περιστέρι χωρίς να χάσει, αλλά πάλεψε και με το παραπάνω ακόμα και για το τρίποντο.

Και μπορεί αυτό να μην ήρθε, αλλά στο τέλος όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από την προσπάθεια γιατί σε μια ομάδα που ουσιαστικά τώρα χτίζεται, αυτό είναι που μετράει. Τα αποτελέσματα και οι νίκες θα έρθουν όταν ο χαρακτήρας παραμείνει ο ίδιος. Όταν οι παίκτες συνεχίζουν να μην τα παρατάνε και να παλεύουν ως το τέλος. Εννοείται θα έρθουν και ήττες, όπως θα μπορούσε να γίνει και με την ευκαιρία του Τσαντίλα στο Περιστέρι, αλλά και πάλι κανείς δεν θα μπορούσε να πει κάτι, όσο θα βλέπει αυτή την προσπάθεια. Και κυρίως όσο θα βλέπει πως σιγά σιγά επιστρέφει αυτό το περιβόητο dna της ομάδας, όπως ανέφεραν και στο Gazzetta οι Παντελάκης και Μελίσσας.

Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος, τα χρόνια που η ομάδα είχε περάσει από το προσκήνιο στο παρασκήνιο ήταν πολλά, όμως η νέα προσπάθεια δείχνει να γίνεται σε γερές βάσεις. Αν καταφέρει να έρθει και η διάρκεια, γιατί ως τώρα η ομάδα έχει σε κάθε ματς από ένα ημίχρονο καλό, όπως το δεύτερο με Αστέρα, το πρώτο με ΑΕΚ και το δεύτερο με Ατρόμητο, θα έρθουν και οι νίκες. Μέχρι να έρθει η διάρκεια, αξίζει να μείνουμε σε αυτή την άρνηση της ήττας. Μια άρνηση που κάνει τον κόσμο να αισιοδοξεί για την συνέχεια…

ΥΓ: Προσωπικά θα ξαναπώ πως δεν έχω καταλάβει όλη αυτή την γκρίνια για το ξεκίνημα της ομάδας. Ένα ξεκίνημα πολύ καλό, καθώς αν εξαιρέσουμε την ισοπαλία με την Κηφισιά στο AEL FC Arena, κανένα άλλο αποτέλεσμα δεν ήταν αρνητικό. Το μόνο λάθος είναι πως δόθηκε περισσότερο βάρος στο Κύπελλο. Η ΑΕΛ επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία και ο μοναδικός στόχος πρέπει να είναι να σωθεί και μάλιστα όσο γίνεται πιο εύκολα και τα επόμενα χρόνια να κοιτάξει και τον συγκεκριμένο θεσμό που της έχει δώσει και τόσο μεγάλες επιτυχίες. Όταν βάζεις μέσα και την εξίσωση του Κυπέλλου ανεβάζεις ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις και ένα στραβοπάτημα όπως αυτό με το Μαρκό ή την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό, φέρνει την γκρίνια που είναι πέρα για πέρα άδικη κρίνοντας από την έως τώρα παρουσία στο πρωτάθλημα. Και είναι και άδικο και για τον Πετράκη που με μια εντελώς νέα ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ομοιογενές σύνολο, με τα αποτελέσματα σιγά σιγά να φαίνονται.

ΥΓ1: Μην περιμένετε να διαβάσετε από αυτό το blog κάτι για την διαιτησία. Είναι απόφαση εδώ και πολλά χρόνια και δεν πρόκειται να αλλάξει για κανένα παιχνίδι και για καμία απόφαση.