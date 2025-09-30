Μελίσσας στο Gazzetta: «Σημαντική η αντίδραση που βγάλαμε, αντί για γκρίνια είχαμε μαχητικότητα»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Novibet, Νίκος Μελίσσας στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι «βυσσινί» και εκεί που έδειχναν όλα εναντίον τους, έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Περιστέρι και το ματς με τον Ατρόμητο. Μια αντίδραση που έχει να κάνει με το dna της ομάδας.

Τι και αν έμεινε με 10 παίκτες από το 23’ και είδε τον Ατρόμητο να ανοίγει το σκορ πέντε λεπτά αργότερα; Η ΑΕΛ Novibet δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να φύγει από το Περιστέρι με το 1-1 και τον βαθμό της ισοπαλίας. Μια σημαντική αντίδραση που η αλήθεια είναι πως μας έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα στο ξεκίνημα της Super League.

Σε αυτή την αντίδραση στάθηκε και ο τερματοφύλακας των «βυσσινί», Νίκος Μελίσσας. Ο 32χρονος μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε μεταξύ άλλων πως εκεί που έπρεπε να υπάρχει γκρίνια με όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε μαχητικότητα. Επίσης και αυτός στάθηκε στην παρουσία του κόσμου που μετέτρεψε και το γήπεδο του Περιστερίου σε AEL FC Arena.

Νίκο σε ακόμα ένα παιχνίδι η ΑΕΛ ήταν αυτό που λέμε «αρνήθηκε να χάσει». Βρέθηκε πίσω στο σκορ, έπαιξε από το 23’ με 10 παίκτες και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας. Πως είδες συνολικά όλο το παιχνίδι;

«Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε το dna της ΑΕΛ. Είναι αυτό που θέλουμε και εμείς, να υπάρχει μαχητικότητα ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες να το πούμε έτσι, παίζοντας δηλαδή με 10 παίκτες από το 23’. Σήμερα νομίζω πως το δείξαμε κάτι που ξαναλέω πως είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση. Όσον αφορά τον αγώνα ακόμα και με παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το μειονέκτημα αυτό και πήραμε τον βαθμό».

Μιλώντας για το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα με 10 παίκτες είχε κλείσει τον Ατρόμητο στα καρέ του. Αυτό σε κάνει να νιώθεις λίγο στεναχωρημένος με την ισοπαλία ή φεύγεις γεμάτο;

«Το σημαντικό είναι να είμαστε ευγνώμονες και να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Όταν λες πως με 10 παίκτες και με 1-0 στο σκορ πίσω από το 23’ η κάρτα και λίγα λεπτά μετά το γκολ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που βγάλαμε. Αυτή η αντίδραση ήταν εξαιρετικά σημαντική. Από εκεί και πέρα πρέπει να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και σιγά σιγά ή όχι σιγά σιγά, αλλά στο επόμενο παιχνίδι πρέπει να έρθει η νίκη και το τρίποντο».

Είπες για αντίδραση. Πόσο εύκολο είναι να βγει αυτή η αντίδραση όταν μένεις με 10 παίκτες και μετά δέχεσαι γκολ με πέναλτι και το λέω γιατί η γκρίνια αναγκαστικά υπάρχει και αν όχι γκρίνια, τουλάχιστον η αγανάκτηση και καταφέρνεις μετά να μην χάσεις…

«Είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς αντί για γκρίνια είχαμε μαχητικότητα. Αντί για γκρίνια είχαμε προσωπικότητες, αντί για γκρίνια είδαμε παιδιά να τρέχουν πολύ παραπάνω και να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένοι στο ματς. Κάτι που ταιριάζει στο dna της ΑΕΛ και αυτό πρέπει να βγάζουμε σε κάθε παιχνίδι».

Κλείνοντας, μετά την Τρίπολη και το ματς με τον Αστέρα και στο Περιστέρι ήταν σαν να παίζατε εντός έδρας. Πως ζεις όλη αυτή την αγάπη του κόσμου; Και το ρωτάω γιατί είσαι και νέος στην ομάδα.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Μας δίνουν τεράστιο κίνητρο και τεράστια αυτοπεποίθηση. Ξέρουμε όλα τα παιδιά σε μια ομάδα βρισκόμαστε και από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε χαρακτήρα και να πάμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται αρχίζοντας όπως ανέφερα από το επόμενο παιχνίδι».