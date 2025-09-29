ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα
Ο μικρός Μιχαήλ έστειλε σε όλο τον κόσμο ηχηρά μηνύματα.
Θέληση για ζωή, διαρκής πάλη, πίστη κι ελπίδα. Ο νεαρός φίλος της ΑΕΚ που νίκησε τον καρκίνο και στην πρόσφατη γιορτή του ΠΣΑΠΠ προκάλεσε ρίγη συγκίνησης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της αγαπημένης του ομάδας, είδε από κοντά τους παίκτες της ομάδας, μίλησε μαζί τους και έζησε ένα ονειρικό απόγευμα.
Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ και μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου συγκίνησε όλη την Ελλάδα και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο. Τώρα πια απολαμβάνει τη ζωή του και όλα όσα τού δίνουν χαρά και ένα από αυτά είναι και η ΑΕΚ.
Το περασμένο Σάββατο επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Βόλο.
Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα. Το βίντεο του AEK TV είναι αφιερωμένο σε αυτόν».
