Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Ντραγκόφσκι, τα ματς που χάνει
Δίχως τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο. Ο Πολωνός τερματοφύλακας των «πρασίνων» έχασε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όμως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.
Ο 28χρονος κίπερ δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ούτε στον μεσοβδόμαδο αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10-19:45) για την 2η αγωνιστική του Europa League ούτε πιθανότατα και στο Κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο (05/10-21:30) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague λόγω του προβλήματος στο γόνατο που αντιμετωπίζει.
Κάπως έτσι η επιστροφή του αναμένεται να συμπέσει με την επανέναρξη των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού», έπειτα από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων στον αγώνα με τον Άρη (19/10-19:30) στο «Κλ. Βικελίδης» για την 7η «στροφή» του πρωταθλήματος.
Φέτος, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έχει αγωνιστεί οκτώ φορές κρατώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του στα περισσότερα από 750 λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι.
