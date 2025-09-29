Η υπόσχεση του Μπακασέτα στα αποδυτήρια: «Αυτό είναι μόνο η αρχή» (vid)

Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα στα αποδυτήρια πριν το ματς, η υπόσχεσή του μετά το διπλό και ο λόγος του Κόντη για όσα του άρεσαν από την ομάδα του.

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από τον χθεσινό αγώνα στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και την πολύ σημαντική νίκη που πήραν οι «πράσινοι» με 2-1 χάρη σε γκολ του Γερεμέγεφ στο φινάλε του αγώνα ήταν αναμενόμενο να είναι αρκετά πλούσια.

Ξεκίνησε με την αρχηγική ομιλία του Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, όπου εκείνος τόνισε στους συμπαίκτες του πως είναι μη αποδεκτό να μην έχει η ομάδα νίκη σε τρία ματς πρωταθλήματος και ότι πρέπει να κάνουν μία νέα αρχή.

«Δεν μπορώ να δεχθώ με την ποιότητα που έχουμε και τους παίκτες που διαθέτουμε να έχουμε μηδέν νίκες σε τρία παιχνίδια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια καινούργια εποχή όλοι μαζί. Θέλω την ίδια συμπεριφορά που είχαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι (με την Γιούνγκ Μπόις), περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μας. Ο κόουτς τα είπε όλα. Μείνετε στο πλάνο και σήμερα θα τα αλλάξουμε όλα ξεκινώντας από τούτο το παιχνίδι».

Ακολούθησαν οι τρομερές αντιδράσεις στον πάγκο μετά το 2-1 και το σφύριγμα της λήξης, το «ντου» του Ίνγκασον, που έπιασε από τον γιακά τον Γερεμέγεφ και του φώναζε «στο είχα πει, στο είχα πει», αλλά και ο λόγος του Κόντη στα αποδυτήρια μετά τη νίκη.

Λίγο αφότου ο Τάσος Μπακασέτας είπε πως «αυτή είναι μόνο η αρχή», ήρθε ο Έλληνας τεχνικός να μιλήσει στους παίκτες του και να τους αποθεώσει για την επιμονή τους και τον τρόπο που έζησαν το παιχνίδι.

«Μου άρεσε η επιθυμία σας. Μου άρεσε ο τρόπος που παίξατε. Μου άρεσε που το παλέψατε μέχρι τέλους. Μου αρέσει που ήσασταν όλοι μαζί, που πανηγυρίσατε όλοι μαζί. Ήταν ένα παιχνίδι που ήμασταν άτυχοι στην αρχή. Δεχθήκαμε ένα γκολ,αλλά ποτέ δεν τα παρατήσατε. Ήσασταν εκεί και παλέψατε. Παίξατε το παιχνίδι σας. Μείνατε στο πλάνο. Προσπαθήσατε να κάνετε ότι καλύτεορ μπορούσατε. Μερικά πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Ναι, μπορούμε να βελτιωθούμε και αυτό θα γίνει. Αλλά στο τέλος το πιο γλυκό πράγμα ήταν αυτό το γκολ στο 93ο λεπτό. Είναι τέλειο παιδιά. Είναι καλύτερο από το να κερδίζεις από την αρχή. Σήμερα έχουμε έναν καινούργιο MVP. Ποιος είναι;».