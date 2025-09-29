Το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε η Κηφισιά κατά της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου.

Από τη στιγμή που η Κηφισιά δεν κατάφερε με συμβιβαστικό τρόπο να βρει άκρη με τον Παναθηναϊκό για την ενεργοποίηση της συμφωνίας της με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ η υπόθεση πήγε στα πολιτικά δικαστήρια. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έκανε ασφαλιστικά μέτρα προς τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού Σταδίου, η εκδίκαση έγινε την Παρασκευή (26/9) και τη Δευτέρα (29/9) το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την προσφυγή.

Η πλευρά του συλλόγου της Αττικής κατήγγειλε τη σύμβαση που υπέγραψε το ΟΑΚΑ και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ζήτησε τη χρήση του γηπέδου με προσωρινή διαταγή, όμως το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής η Κηφισιά δεν έχει ενημερωθεί για το σκεπτικό της απόφασης, κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Το «σίριαλ» του Ολυμπιακού Σταδίου σε καμία περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά, καθώς θα οριστεί δικάσιμος για την καταγγελία της Κηφισιάς για τη σύμβαση του ΟΑΚΑ.

Θυμίζουμε πως η Κηφισιά αναμένεται να μετακομίσει στη Νεάπολη και να χρησιμοποιεί ως μόνιμη έδρα το γήπεδο του Ιωνικού, ενώ το ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ θα γίνει στο Περιστέρι.