Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την ΑΕΚ και το εγγλέζικο 4-4-2, τον ΠΑΟ που δεν έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, τον ΠΑΟΚ που κόντρα στον Ολυμπιακό θα παίξει ένα τελικό, τον Αρη που στραβοπάτησε και τον σόου μαν Αντρέα Τετέι.

Την πέμπτη αγωνιστική δεν υπήρχε στο πρόγραμμα της Σουπερλίγκας μας κάποιο ντέρμπι. Σε αυτές τις αγωνιστικές πάντα η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να κερδίσουν και οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου. Τα κατάφεραν οι τρεις από τους τέσσερις, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και στραβοπάτησε ο ΠΑΟΚ: για την ακρίβεια έβγαλε τα μάτια του μόνος του αφού στην Τρίπολη κέρδιζε με 1-3 αλλά δέχτηκε τελικά την ισοφάριση από τον μαχητικό Αστέρα. Όχι ότι οι άλλοι εντυπωσίασαν, αλλά κέρδισαν. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο τον Λεβαδειακό 3-2 (και για αυτόν έγραψα χθες), η ΑΕΚ χθες το Βόλο 1-0: οι δυο τους είναι στην πρώτη θέση. Ο ΠΑΟ που πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ του ξεχασμένου Γερεμέγιεφ στο 95΄ βρήκε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Κι ο Αρης έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή φέροντας μια απροσδόκητη ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στο Βικελίδης (1-1) μάλλον γιατί δεν έχει ένα φορ σαν τον Αντρέα Τετέι που οδηγεί την Κηφισιά σε μια άνετη παραμονή. Η νίκη κόντρα στον ΟΦΗ που βυθίζεται έχει την υπογραφή του.

Ακολουθούν μερικές παρατηρήσεις για όλα τα χθεσινά ματς.

Με ένα εγγλέζικο 4-4-2

Η ΑΕΚ έκανε απέναντι στο Βόλο μάλλον το λιγότερο παραγωγικό παιγνίδι της, αλλά κι αυτό στο οποίο δεν δέχτηκε καμία σχεδόν φάση. Κέρδισε με ένα σπουδαίο γκολ του Πιερό, με κεφαλιά ψαράκι από σέντρα του Ελίασον στο 55΄. Εχει ενδιαφέρον μια δήλωση του Αϊτινού φορ που εξηγεί πολλά για την δουλειά του κόουτς Νίκολιτς. Ο Πιερό είπε πως στο ημίχρονο ο προπονητής ζήτησε από τους παίκτες να ανεβάσουν την ένταση του παιγνιδιού τους, αλλά και να παίξουν άμυνα όλοι μαζί – πιο οργανωμένα. Ο Νίκολιτς αλλάζει εύκολα σχήματα (χθες είδαμε ένα εγγλέζικο 4-4-2 με δυο φουνταριστούς καθώς δίπλα στον Πιερό υπήρχε ο βαρύς ακόμα Γιόβιτς), αλλά αυτές οι αλλαγές σχημάτων έχουν να κάνουν, όχι μόνο με την προσπάθεια του Νίκολιτς να μην είναι προβλέψιμος, αλλά και με την αναζήτηση της καλύτερης κάλυψης του χώρου: η σωστή κάλυψη του γηπέδου (κι όχι απλά η άμυνα) έχει δώσει στην ΑΕΚ την δυνατότητα να είναι αήττητη σε 13 ματς από την αρχή της σεζόν και σε 8 από αυτά να μην έχει δεχτεί γκολ. Χθες αν είχε ένα ψεγάδι είναι ότι δεν τελείωσε το ματς με ένα δεύτερο γκολ: οι ευκαιρίες του Κουτέσα και του Πιερό στο τέλος ήταν μεγάλες. Μοιάζει σαν εκείνη την δήλωση του Νίκολιτς ότι του αρέσουν οι νίκες με 1-0 ότι οι παίκτες του να την έχουν πάρει κατά γράμμα.

Το παιγνίδι της ΑΕΚ θα ομορφύνει λίγο περισσότερο όταν αρχίσει να ξεκινά ο κεφάτος και χθες Ζοάο Μάριο, όταν ο Γιόβιτς βρει την φόρμα του κι όταν επιστρέψει και ο Ζίνι. Στο μεταξύ ο Πέτρος Μάνταλος ζει μεγάλες στιγμές: η αποθέωση για τις 400 συμμετοχές του είναι μια επιβράβευση για την συνέπειά του: έντεκα χρόνια ζει μεγάλες περιπέτειες αλλά έγινε πραγματική «σημαία» σε καιρούς που αυτό είναι σπάνιο.

Rotation και καλά αποδυτήρια

Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ είχαν μπροστά τους δυο εκτός έδρας ματς που όφειλαν να κερδίσουν μετά από στραβοπατήματα. Ο ΠΑΟ τα κατάφερε και πέρασε από το Αγρίνιο, πολύ δύσκολα και με τον ίδιο τρόπο που τα είχε καταφέρει και πέρυσι: πέρυσι σκόρερ ήταν στις καθυστερήσεις ο Αράο, φέτος ο Γερεμέγιεφ ενώ κατά σατανική σύμπτωση και πέρσι και φέτος ακυρώθηκαν γκολ του Παναιτωλικού από το VAR πραγματικά οριακά. Χθες, η ακύρωση του γκολ του Σιέλη στο 81΄, ήταν η φάση κλειδί του αγώνα καθώς από την στιγμή που ο ΠΑΟ την γλύτωσε πίεσε και αρκετά: το γκολ του Γερεμέγιεφ στο 95΄μετά την υπέροχη σέντρα του Σάντσες έρχεται γιατί ο Παναιτωλικός δεν μπορεί να κρατήσει καθόλου μπάλα κι ο ΠΑΟ τον έχει κλείσει αναγκάζοντας τον να παίζει αποκλειστικά με το χρονόμετρο.

Μια εβδομάδα πριν υπήρχε μεγάλη συζήτηση για την φυσική κατάσταση του ΠΑΟ, την καλοκαιρινή προετοιμασία κτλ. Αποδείχτηκε πως όλα ήταν υπερβολές. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟ δεν κατέρρευσε: απλά οπισθοχώρησε νομίζοντας πως μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα ενώ ο φιλοξενούμενος τον πίεζε. Ακολούθησαν δυο ματς (ένα στη Βέρνη με τους Γιουνγκ Μπόις και το χθεσινό στο Αγρίνιο) όπου ο ΠΑΟ δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα τρεξίματα του: ο Χρήστος Κόντης άλλαξε ριζικά δυο φορές την ενδεκάδα του, χρησιμοποίησε ως βασικούς στα δυο ματς 16 διαφορετικούς παίκτες, βάζει μαζί τους Σιώπη – Σάντσες για να τρέχει ο πρώτος για τον δεύτερο, έσκαψε τον πάγκο για να βρει τον ήρωα της βραδιάς Γερεμέγιεφ και ήταν και λίγο τυχερός γιατί αν δεν είχε μικροενοχλήσεις ο Ντέσερς ο Σουηδός σκόρερ δεν θα ήταν στην αποστολή.

Κυρίως όμως, αν κρίνω από τα πόσα είπαν στο τέλος παίκτες όπως ο Ινγκασον και ο ίδιος ο Γερεμέγιεφ, ο Κόντης μοιάζει στους παίκτες περισσότερο δίκαιος από τον Ρουί Βιτόρια – πράγμα που σημαίνει πως δεν υπήρχε στον ΠΑΟ πρόβλημα φυσικής κατάστασης αλλά γκρίνια στα αποδυτήρια. Ο Παναιτωλικός δεν ήταν κακός, αλλά ο Πετράκης έχασε νωρίς τον Μπουχαλάκη και είχε τον καλύτερό αμυντικό του, τον Σιέλη, με προβλήματα: δεν μπόρεσε αυτή την φορά να παίξει την άμυνα που είδαμε στην Τούμπα μια εβδομάδα πριν.

Το πρόβλημα δεν είναι το γκολ

Ούτε ο Αστέρας έπαιξε καλή άμυνα απέναντι στον ΠΑΟΚ: οι αμυντικοί του παραχώρησαν δυο πέναλτι στο πρώτο μισάωρο κι αυτό λέει πολλά για την κακή τους προσέγγιση. Όμως ο ΠΑΟΚ άμυνα έπαιξε χειρότερη και κάπως έτσι προέκυψε το τελικό 3-3. Ο ΠΑΟΚ είχε δεχτεί τέσσερα γκολ και από τον Λεβαδειακό στο κύπελλο: δεν είναι παράξενο.

Μετά το ματς με τον Παναιτωλικό ο Λουτσέσκου επινόησε ένα πρόβλημα για να κρυφτεί πίσω από αυτό μια γενικότερη αδυναμία παιγνιδιού: μίλησε για το «πρόβλημα του γκολ», ως μοναδικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ γκολ έβαλε τρια: ο Ντεσπότοφ κι ο Τσάλοφ που κέρδισαν τα πέναλτι τα εκτέλεσαν εύστοχα κι ο Κωνσταντέλιας βρήκε το πρώτο δικό του στο πρωτάθλημα κι όλα αυτά μέσα σε 15 λεπτά μετά το γκολ του Μακέντα. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο: οι αλλαγές του Λουτσέσκου στην επίθεση (η χρησιμοποίηση των Τσάλοφ – Ντεσπότοφ, αλλά και του Μαντί Καμαρά) έφεραν διαφορετικό αέρα. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι το γκολ: το γραφα την περασμένη Πέμπτη μετά το ματς με την Μακάμπι. Το πρόβλημα του είναι η συνολικά κακή του λειτουργία: δέχεται εύκολα αντεπιθέσεις, το ασταμάτητο rotation στην άμυνα στερεί ομοιογένεια και ο Μεϊτέ είναι μεν βαρόμετρο, αλλά η απόδοσή του δεν είναι σταθερή.

Στην Τρίπολη στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προσπαθεί πιο πολύ να κοντρολάρει το ματς, παρά να βρει ένα γκολ, ενώ όπως δείχνει η πίεση που άσκησε μετά την ισοφάριση του Τζακομίνι θα μπορούσε να παίξει καλύτερα στην επίθεση. Τώρα έχει μπροστά του ένα ματς με την Θέλτα για το Γιουρόπα λιγκ και ένα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως με τον Ολυμπιακό θα δώσει το ματς σαν να πρόκειται για τελικό. Κι ας είμαστε μόλις στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η σημασία του καλού φορ

Βαθμούς πέταξε και ο Αρης κόντρα στον Πανσερραϊκό. Δεν έκανε είκοσι ευκαιρίες, όπως είπε στο τέλος ο Μανόλο Χιμένεθ, αλλά έκανε τέσσερις φάσεις στις καθυστερήσεις κι αυτό λέει πολλά για την πίεση που άσκησε στο τέλος. Ο Χιμένεθ πρέπει να βρει τρόπο να χωρέσει στην αρχική ενδεκάδα τον Ολλανδό Οσέι Μισεουί, σκόρερ του γκολ της νίκης με την Κηφισιά. Μοιάζει πολύ καλός παίκτης και το Σάββατο ήταν αυτός που μαζί με τον Γιαννιώτα ξύπνησαν τον Άρη στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Άνοιξε το σκορ ο Μοντσου στο 43΄, ισοφάρισε ο Ιβάν στο 50΄- τα δυο γκολ με κεφαλιές είναι πανομοιότυπα, απλά το γκολ του Πανσερραϊκού είναι η μοναδική φάση του στο ματς. Ο Αρης πάντως αναζητά τον Μορόν και τα γκολ του: χωρίς αυτά κάθε του ματς γίνεται δύσκολο. Αντίθετα φορ – κι ένα από τα πιο φορμαρισμένα – έχει η Κηφισιά.

Ο Αντρέας Τετέι έδωσε ένα προσωπικό σόου στο Παγκρήτιο καθώς είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της νίκης της ομάδας του. Στο 39΄, έτρεξε με την μπάλα στην πλάγια γραμμή ασταμάτητος, αποδιοργάνωσε την άμυνα των γηπεδούχων κι ο Παντελίδης που ακολούθησε τη φάση μετά από ασίστι του Αντονίσε έκανε εύκολα το 0-1. Στο 79΄έκανε το 1-2 (πάλι ο Αντονίσε την ασίστ) και στις καθυστερήσεις ξανάδωσε στον Παντελίδη την δυνατότητα να σκοράρει. Αν ο Τετέι έπαιζε σε μεγάλη ομάδα θα είχαν ξεκινήσει σταυροφορίες για κλήση του στην Εθνική. Ελπίζω ο Γιοβάνοβιτς να μην διστάσει.

Ο ΟΦΗ έμεινε πάλι με παίκτη λιγότερο λόγω μιας τρέλας του Σενγκέλια: ισοφάρισε προσωρινά με τον Ανδρούτσο, αλλά τελείωσε το ματς με αποδοκιμασίες – δεν είναι καλό σημάδι για τον Ράσταβατς. Οι συνεχείς αποβολές παικτών του δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και το Παγκρήτιο, με τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο, δεν είναι η έδρα του έχει συνηθίσει.

Περιμένοντας το Ατρόμητος – ΑΕΛ να πω ότι είχαμε 222 γκολ (τα πιο πολλά σε αγωνιστική από το ξεκίνημα) πάρα πολλά μάλιστα με κεφαλιές. Η μπάλα σηκώνεται πολύ – ίσως και περισσότερο από όσο θα πρεπε. Αλλά τι να κάνεις; Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί…