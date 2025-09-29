Πρώτα έχασε το άχαστο και μετά έβαλε ένα φανταστικό γκολ: Το παρθενικό τέρμα του Αϊτόρ με τη φανέλα της Βιτόρια (vid)
Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα αγωνίζεται τη φετινή χρονιά με τη φανέλα της Βιτόρια, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα, η οποία συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και την Κυριακή (28/09) ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Γκρέμιο.
Οι γηπεδούχοι επικράτησαν τελικά με 3-1, με τον πρώην άσσο του Παναθηναϊκού να σκοράρει το μοναδικό γκολ για τους φιλοξενύμενους.
Ο Αϊτόρ είχε την ευκαρία να ανοίξει το σκορ μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα, όταν βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο αλλά δε κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση, στέλνοντας τη μπάλα αρκετά μέτρα εκτός εστίας.
Que chance perde Aitor! 😱
A defesa do Grêmio para e o Vitória quase abre o placar em Porto Alegre! #Grêmio #Vitória #Brasileirão pic.twitter.com/NtJYLRr90G
— ge (@geglobo) September 28, 2025
Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου όμως, ο Αϊτόρ εκμεταλευόμενος το λάθος διώξιμο της άμυνας των γηπεδούχων πήρε τη μπάλα και με ένα μονοκόμματο «ξερό» σουτ βρήκε δίχτυα σκοράροντας το παρθενικό του γκολ με τη νέα του ομάδα.
TUDO IGUAL NA ARENA! ⚽🦁
Aitor pega sobra da defesa do Grêmio e empata o jogo! #Grêmio #Vitória #Brasileirão pic.twitter.com/VEdIvmqGYS
— ge (@geglobo) September 28, 2025
Στον αγώνα ξεκίνησε βασικός για τη Γκρέμιο και ο πρώην επιθτικός του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, ο οποίος βγήκε αλλάγη στο 20' εξαιτίας τραυματισμού.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αϊτόρ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Βοήθησε την κυπριακή ομάδα να τερματίσει στην 4η θέση του πρωταθλήματος και να κατακτήσει το Κύπελλο Κύπρου, επικρατώντας της Πάφου στη διαδικασία των πέναλτι.
