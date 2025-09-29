Γερεμέγεφ: «Δεν τα παρατάμε, οι νίκες μας τονώνουν την ψυχολογία»

Οι δηλώσεις του «χρυσού» σκόρερ του Παναθηναϊκού, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Stoiximan Super League. Ο Χρήστος Κόντης έριξε στο ματς με τον Παναιτωλικό τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Σουηδός φορ πέτυχε το γκολ της ανατροπής στο 90'+5'.

Ο Σουηδός φορ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο και στάθηκε στην ψυχολογική τόνωση που παίρνει το Τριφύλλι από τα τρίποντα.

Οι δηλώσεις του Γερεμέγεφ

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο τελευταίο λεπτό, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Το πλάνο του προπονητή μας έδωσε τη νίκη, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, την θέση που πρέπει να έχει ο καθένας, αν το κάνεις αυτό πολλές φορές δημιουργείς ευκαιρίες και όταν το κάνεις αυτό μπορείς να σκοράρεις.

Όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κερδίζει και επιβάλλεται να νικάει. Αυτό μας τονώνει την ψυχολογία και επίσης όλοι ξέρουν ότι είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάμε, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε».