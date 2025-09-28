Πετράκης: «Θα πάρουμε πίσω τα γκολ που έχουμε δεχτεί στις καθυστερήσεις»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη στην Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο, με ανατροπή.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο, όμως το Τριφύλλι έκανε την ανατροπή με γκολ του Γερεμέγεφ στο 90'+4'. Ο Γιάννης Πετράκης με δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα εξέφρασε την πικρία του για τον τρόπο που ήρθε η ήττα και τόνισε πως το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στην ομάδα του όσα στερήθηκε στις καθυστερήσεις.

Οι δηλώσεις του Πετράκη

«Η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, σε καλό μομέντουμ. Αλήθεια αισθάνομαι πικραμένος με τον τρόπο που ήρθε η ήττα. Στο χειρότερο θα μπορούσαμε να μην είχαμε χάσει.

Αφήνει πικρία. Το γεγονός ότι είχαμε αυτή την εικόνα και κάναμε αυτά τα πράγματα, επειδή δεν είναι πρώτη φορά ούτε θέμα τύχης, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Τα γκολ που έχουμε δεχθεί στις καθυστερήσεις θα τα πάρουμε πίσω».

Για το αν έλειψε ο Μπουχαλάκης: «Ο Μπουχαλάκης είναι βαρόμετρο στο παιχνίδι μας. Αλλά και ο Κοντούρης που μπήκε ανταποκρίθηκε πολύ καλά».

Για την πίεση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος σχολίασε: «Η πίεση ήταν 15′-20′. Το αλλάξαμε αυτό. Στο διάστημα που είχε τον έλεγχο ο Παναθηναϊκός καθαρή ευκαιρία δεν είχε.

Αλλάξαμε πράγματα στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Βελτιώθηκε η εικόνα. Το γκολ είχε και δόση τύχης, πήγε στον ξεμαρκάριστο παίκτη. Ποδόσφαιρο είναι, θα τα πάρουμε πίσω».