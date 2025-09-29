Στα 41 του χρόνια ένας παίκτης που δεν έχει τίποτα να αποδείξει σε κανέναν παθιάζεται ακόμα με το ποδόσφαιρο και συνεχίζει να προσφέρει στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Την Κυριακή έγινε 41 ετών. Σημαδιακή ημέρα καθώς θα φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Ολυμπιακό Β' , μία πολύ αγαπημένη του ομάδα και εκτός αυτού θα έβγαζε και ασίστ για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αυτό του Ντιμπί Κεϊτά. Αυτός είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ που προτίμησε να παίξει ποδόσφαιρο στην Κύπρο διότι δεν ήθελε να αγωνιστεί σε άλλη ελληνική ομάδα πλην του Ολυμπιακού. Ο Βαλμπουενά που έχει ζήσει τα πάντα στην καριέρα του, ωστόσο εξακολουθεί και ζει το παιχνίδι σαν μικρό παιδί. Πάντα παθιάζεται, δίνει και την ψυχή του και αποτελεί παράδειγμα για όλους.

Σε αυτήν την ηλικία θα μπορούσε κάλλιστα να τα είχε παρατήσει. Να είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Εκείνος όμως όσο αντέχει και το λέει η καρδιά του θα συνεχίσει να βρίσκεται στα γήπεδα. Αυτή τη φορά ως μέντορας για τα νέα παιδιά της ομάδας του Ολυμπιακού Β'. Και είναι κάτι που το κάνει και του δίνει τεράστια χαρά. Μακάρι λοιπόν να ήταν όλοι σαν τον Ματιέ.

Ένας Ματιέ που πρακτικά ήρθε στον Ολυμπιακό κυρίως λόγω του Ζοσέ Ανιγκό. Και παρότι πρωτοέπιασε Λιμάνι σε προχωρημένη ηλικία έκανε για τα καλά τη διαφορά κυρίως στο δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος και εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων ξένων των Πειραιωτών.

Όταν ο Βαλμπουενά είχε αναλύσει τη φιλοσοφία του

Ο Βαλμπουενά τη χρονιά που αγωνιζόταν στην Κύπρο είχε μιλήσει σε μία μεγάλη συνέντευξή του στο Gazzetta και στους Παναγιώτη Δαλαταριώφ και Γιάννη Σαπουντζάκη. Εκεί είχε αναδειχθεί ξανά το πολύ μεγάλο δέσιμό του με τον Ολυμπιακό καθώς είχε πει πως «για μένα ο Ολυμπιακός είναι πολλά πράγματα, σημαίνει πολλά πράγματα. Πολλά καλά πράγματα, πολλά συναισθήματα. Έπαιξα σε 150 αγώνες, τον πιο μεγάλο αριθμό μετά τη Μαρσέιγ, που είχα 330. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Και για μένα και για την οικογένειά μου.

Αγάπησα πολύ την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο της. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Φοβερά άτομα. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένα κομμάτι μου, ένα κομμάτι από εμένα. Έχω πολλά καλά συναισθήματα. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο του συλλόγου και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Και για να ολοκληρώσω την απάντηση τρέφω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση για τους οπαδούς του Ολυμπιακού - για τον κόσμο του. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι αλληλένδετο με το συναίσθημα και έχω πολλά συναισθήματα απ' αυτή τη θητεία και για αυτό είναι μία ομάδα με ξεχωριστή θέση στην καριέρα μου».

Όπως είχε αναφέρει επίσης «εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πορεύομαι και πηγαίνω με το συναίσθημα. Θέλω να αγαπώ και να αγαπιέμαι μέσα απ' αυτό. Όπου και να έπαιξα κάθε στιγμή έδινα τα πάντα. Πάντα αυτό έκανα και ήθελα να κάνω στις ομάδες που έπαιζα και ήθελα τη σιγουριά. Δεν αλλάζω ποτέ αυτή τη φιλοσοφία. Είναι το επάγγελμά μου και το αγαπώ. Είναι το πάθος μου. Θέλω να δίνω το παράδειγμα στο γήπεδο - και - για τους νεότερους. Γιατί για μένα το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν ορίζεται από αυτό. Όπου παίζεις πρέπει να δίνεις το παράδειγμα».

Και φυσικά έχει σημασία να δούμε και τις τοποθετήσεις του στο γιατί παίζει ποδόσφαιρο και ενώ εδώ και χρόνια δίνει τις κατευθύνσεις του στα νέα παιδιά: «Παίζω ποδόσφαιρο για συγκεκριμένο λόγο: Για να νικάω. Ακόμα και όταν έπαιζα μικρός στην παραλία έπαιζα για να νικήσω. Δεν παίζω για να παίζω. Η προπόνηση είναι κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Σκέφτομαι ότι δεν είναι πολύς ο κόσμος που έχει αυτή τη νοοτροπία.

Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή πρέπει να δουλεύεις και να έχεις στόχους. Να είσαι αποφασισμένος μέσα στο γήπεδο και απλά να τα δίνεις όλα. Έχω το πάθος για αυτό. Όλα τα απογεύματα κάνω προπόνηση. Το έκανα σε όλη μου τη ζωή. Είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό. Υπάρχει η μεγάλη διαφορά ηλικίας σε σχέση με τους νέους αλλά για μένα είναι φυσικό». Με λίγα λόγια αυτός είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ένας 41χρονος αλλά με ψυχή εφήβου. Μία προσωπικότητα - με πολύ μεγάλη καριέρα πίσω του - που παίζει ακόμα σαν να βρίσκεται στα πρώτα του βήματα και που πάντα έχει φιλοδοξίες και υψηλό κίνητρο.