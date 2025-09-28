Ο Ολυμπιακός Β' συνεχίζει νικηφόρα στο Πρωτάθλημα της Super League 2 χάρις στο γκολ του Κεϊτά με κεφαλιά και το τελικό 1-0 επί των Χανίων.

Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε και των Χανίων (στην κατηγορία της Super League 2 και παίζοντας εντός) με σκορ 1-0. Ο Κεϊτά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, που έμελλε να είναι και το τελικό.

Στο 13ο λεπτό του ματς ο Ολυμπιακός Β' είχε την πρώτη του καλή στιγμή στον αγώνα, όταν ο Βαλμπουενά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να διώξει σε κόρνερ και ενώ στο 26′ ο Γιόκε έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και μπλόκαρε ο Μπότης σταθερά. Σωστή ήταν η αντίδραση του Μπότη και στο 37′ στην κεφαλιά του Ιωαννίδη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Β' έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βαλμπουενά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κεϊτά με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κρητικών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τουφάκης (90+5′ Πλειώνης), Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας), Αλαφάκης, Βαλμπουενά (65′ Σίλκοτ), Κεϊτά (65′ Γιουσούφ) και Μπιλάλ (65′ Ζουγλής).

ΧΑΝΙΑ (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης (80′ Σημανταράκης), Τοπαλίδης, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Ράδος (46′ Ντιανεσί), Μεγιάδο (69′ Αοσμάν), Κουτεντάκης, Ορτιγκόζα (73′ Σπιριντόνοβιτς), Γιόκε (80′ Άχμεντ) και Ιωαννίδης.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0

Αιγάλεω - Μαρκό 0-1

Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0

