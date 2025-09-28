Ολυμπιακός Β': Νέα νίκη των Ερυθρόλευκων, αυτή τη φορά εντός με τα Χανιά
Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε και των Χανίων (στην κατηγορία της Super League 2 και παίζοντας εντός) με σκορ 1-0. Ο Κεϊτά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, που έμελλε να είναι και το τελικό.
Στο 13ο λεπτό του ματς ο Ολυμπιακός Β' είχε την πρώτη του καλή στιγμή στον αγώνα, όταν ο Βαλμπουενά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να διώξει σε κόρνερ και ενώ στο 26′ ο Γιόκε έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και μπλόκαρε ο Μπότης σταθερά. Σωστή ήταν η αντίδραση του Μπότη και στο 37′ στην κεφαλιά του Ιωαννίδη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Β' έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βαλμπουενά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κεϊτά με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κρητικών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τουφάκης (90+5′ Πλειώνης), Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας), Αλαφάκης, Βαλμπουενά (65′ Σίλκοτ), Κεϊτά (65′ Γιουσούφ) και Μπιλάλ (65′ Ζουγλής).
ΧΑΝΙΑ (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης (80′ Σημανταράκης), Τοπαλίδης, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Ράδος (46′ Ντιανεσί), Μεγιάδο (69′ Αοσμάν), Κουτεντάκης, Ορτιγκόζα (73′ Σπιριντόνοβιτς), Γιόκε (80′ Άχμεντ) και Ιωαννίδης.
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Αιγάλεω - Μαρκό 0-1
Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.