Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη. Ο Αστέρας AKTOR πήρε γρήγορο προβάδισμα, ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή και πήρε προβάδισμα με 3-1, όμως οι Αρκάδες... αρνήθηκαν να χάσουν και ισοφάρισαν σε 3-3. Δυο πέναλτι υπέρ των Θεσσαλονικιών και αποβολή του Πομόνη για καθυστέρηση σε πλάγιο άουτ.
Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε προβάδισμα στο 7ο λεπτό, όταν έπειται από όμορφη συνεργασία των Εμμανουηλίδη, Μούμο και Μακέντα, ο τελευταίος βγήκε τετ α τετ με τον Παβλένκα και τον νίκησε. Στο 21’ ήρθε η ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ, όταν ο Ντεσπόντοφ κέρδισε πέναλτι από τον Φερνάντεθ και ευστόχησε ο ίδιος από τα 11 μέτρα. Έξι λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε την ανατροπή με όμορφο τελείωμα για το 1-2.
Στο 33’ ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ, όταν ο Τσάλοφ κέρδισε δεύτερο πέναλτι, ξανά από παράβαση του Φερνάντεθ και ο Ρώσος φορ ευστόχησε για το 1-3. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2’), ο Μουνιόθ σούταρε δυνατά, ο Παβλένκα απέκρουσε με δυσκολία, αλλά ο Εμμανουηλίδης πήρε το ριμπάουντ και μείωσε σε 2-3.
Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση. Και τελικά τη βρήκε στο 75’, όταν ο Γκιοακίνι εκτέλεσε με τη μία και η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Παβλένκα, γράφοντας το 3-3. Στο 90’ οι Αρκάδες έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Πομόνη, ο οποίος δέχθηκε δεύτερη κίτρινη για καθυστέρηση σε πλάγιο άουτ.
