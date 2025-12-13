Για πρώτη φορά στον πάγκο της Β' ομάδας του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός προπονητής Αλβάρο Ρούμπιο.

Εποχή Αλβάρο Ρούμπιο για τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, με τον 46χρονο προπονητή να πραγματοποιεί την παρθενική του παρουσία στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Οι Πειραιώτες φιλοξενούν την Athens Kallithea στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και ο άλλοτε κόουτς της Βαγιαδολίδ έκανε το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι αντικατέστησε τον Ρουμέν Πιτό στον πάγκο του συλλόγου ενώ το παιχνίδι παρακολουθεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οποίος εισηγήθηκε την πρόσληψη του Ισπανού κόουτς, τον οποίο είχε παίκτη όσο ήταν στη Βαγιαδολίδ.

Τέλος, η πρώτη εντεκάδα που επέλεξε είναι ο Κουράκλης στην εστία, τους Κουτσογούλα, Γκοτζαμανίδη, Κουτσίδη και Ρολάκη στην τετράδα της άμυνας έχοντας τον Λιάτσο και τον Τουφάκη μπροστά τους ως αμυντικούς μέσους. Ο Πνευμονίδης ξεκίνησε στο «10», πίσω από τον Μπιλάλ και οι Ζουγλής και Κεϊτά άρχισαν ως εξτρέμ.