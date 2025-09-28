Ο Παναθηναϊκός βρήκε την κατάλληλη αντίδραση και έκανε το 1-1 - χάρις στον Τετέ - με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο γήπεδο του Αγρινίου.

Στο 57' ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό για το 1-1 στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Σκόρερ χρίστηκε ο Τετέ που με εξαιρετική προσπάθεια ισοφάρισε. Ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά το κακό διώξιμο του Στάγιτς, έκανε ωραία ντρίπλα και ισοφάρισε.



