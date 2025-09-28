Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Κηφισιά ο Αντόνισε έδωσε δεύτερη ασίστ και ο Τεττέη έκανε το 1-2.

Η Κηφισιά ανέκτησε προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 80ο λεπτό ο Αντόνισε έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο φορμαρισμένος Τεττέη με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2.

Δεύτερη ασίστ του διεθνή από το Κουρασάο εξτρέμ στο ματς και πέμπτο γκολ του Έλληνα φορ σε επτά εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Τεττέη είχε συμμετοχή και στη φάση του γκολ του Παντελίδη, καθώς πέρασε την «key pass» στον Αντόνισε.