Στο 42ο λεπτό του ΟΦΗ - Κηφισιά υπήρξε ένταση με πρωταγωνιστές τους Σενγκέλια - Αντόνισε και ο πρώτος αποβλήθηκε.

Ανέβηκαν οι τόνοι στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Λίγο μετά το γκολ του Παντελίδη για το 0-1 ο Αντόνισε αρνήθηκε να δώσει την μπάλα στον Αποστολάκη για φαόυλ στη μεσαία γραμμή, οι δυο τους είχαν μια «κοκορομαχία» και τότε μπήκε στη μέση ο έξαλλος Σενγκέλια, ο οποίος πάνω στην ένταση τράβηξε το μαλλί του εξτρέμ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι πιο ψύχραιμοι, με πρώτο τον team manager του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Σωτήρη Κυργιάκο μπήκαν στη μέση για να «σβήσουν» την κατάσταση. Στη συνέχεια ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδειξε κίτρινη στον Αντόνισε και απευθείας κόκκινη στον Σενγκέλια για την κίνηση του να τραβήξει τον αντίπαλο από τα μαλλιά.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είχε δυο αποβολές στο προηγούμενο ματς πρωταθλήματος με το Λεβαδειακό, καθώς είχαν δει την κόκκινη οι Χριστογεώργος (απευθείας) και Νους (δεύτερη κίτρινη).