Πιερό: «Όταν πήρε την μπάλα ο Ελίασον ήξερα πως θα με ψάξει»

Ο Φράνζι Πιερό μίλησε μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου για τη φάση του δικού του γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Πιερό χρίστηκε ξανά σκόρερ και το γκολ του αρκούσε στην ΑΕΚ για να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου, με τον Αϊτινό φορ να βγαίνει MVP.

Μετά το ματς μιλώντας στην Cosmote TV ο Αϊτινός φορ αναφέρθηκε στο τρίποντο της Ένωσης και στη φάση του δικού του τέρματος με τη σέντρα του Ελίασον.

«Είναι αλήθεια πως θέλαμε τη νίκη και τα καταφέραμε, σημαντικό αυτό. Όπως μας είπε ο προπονητής, έπρεπε να αυξήσουμε τη ένταση και να παίξουμε άμυνα α όλοι μαζί. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, σημαντικό που πήρε τη νίκη που θέλαμε. Όταν πήρε την μπάλα ο Ελίασον ήξερα πως θα με ψάξει, ήθελα να έχω καλή θέση, τα κατάφερα, θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά», τόνισε ο Πιερό.