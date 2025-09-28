Στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο η Κηφισιά «χτύπησε» στην αντεπίθεση και ο Παντελίδης άνοιξε το κσορ.

Η Κηφισιά πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 39ο λεπτό ο Τεττέη έκανε την κούρσα πάνω στη γραμμή, πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Αντόνισε, ο οποίος έβγαλε τον Παντελίδη σε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο και ο νεαρός επιθετικός πλάσαρε για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.