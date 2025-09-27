Πανσερραϊκός: Το χειροκρότημα των παικτών στους φιλάθλους τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (vid)
Μετά την ισοπαλία με τον Άρη οι παίκτες του Πανσερραϊκού ευχαρίστησαν τους φιλάθλους τους, οι οποίοι έδωσαν το παρών στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Πανσερραϊκός πήρε το δεύτερο πόντο του στην τρέχουσα σεζόν, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ στην έδρα του Άρη βρήκε «απάντηση» κι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας.
Μετά τον αγώνα οι παίκτες των Σερραίων πήγαν στην πλευρά των φιλάθλων τους, τους οποίους χειροκρότησαν και τους ευχαρίστησαν για τη στήριξη τους, σε ακόμα ένα ματς.
«Ευχαριστούμε λιοντάρια!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Πανσερραϊκού.
