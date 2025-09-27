Ολυμπιακός, Super Cup: «Θρυλικό επίτευγμα, τα καλύτερα έρχονται»
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο από την ομάδα μπάσκετ.
Οι ερυθρόλευκοι αναφέρονται στους 334 ομαδικούς τίτλους και το χαρακτηρίζουν θρυλικό επίτευγμα, ενώ επισημαίνουν ότι τα καλύτερα έρχονται.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Super Cup. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ Ανδρών, για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο επί του Προμηθέα.
Ο σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, ένα επίτευγμα ιστορικό και Θρυλικό!
Συγχαρητήρια Θρύλε και τα καλύτερα έρχονται!».
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του τροπαίου στη Ρόδο.#OlympiacosFC #OlympiacosBChttps://t.co/ZZnTDURgWB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025
