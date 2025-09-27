Χιμένεθ: «Ο Πανσερραϊκός ήταν τυχερός, ο βοηθός μας κόστισε φάουλ που δεν υπήρχαν»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της ΝOVA μετά την ισοπαλία του Άρη με τον Πανσερραϊκό στη Θεσσαλονίκη.

Το νικηφόρο σερί του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη σταμάτησε στα τέσσερα παιχνίδια, καθώς ο Πανσερραϊκός κατάφερε να φύγει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός είχε πολλά παράπονα από τον βοηθό διαιτητή της δεξιάς γραμμής, τα οποία εξέφρασε τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά του ματς.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στα φάουλ που υπέδειξε ο συγκεκριμένος βοηθός. Από εκεί και πέρα τόνισε πως οι Σερραίοι ήταν τυχεροί, ενώ η ομάδα του έκανε την καλύτερη εμφάνιση υπό τις οδηγίες του.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

«Ο Πανσερραϊκός είχε τύχη με το μέρος του. Μέτρησα 20 ευκαιρίες, με 5 στην εστία και αυτοί στην πρώτη τους έβαλαν γκολ. Είμαι περήφανος για τη στάση και τη νοοτροπία της ομάδας μου.

Η δεξιά πλευρά (βοηθός) μας κόστισε φάουλ που δεν υπήρχαν. Σήμερα ίσως κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι».