Η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει πρώτη φορά στη διάθεση του τον νεοαποκτηθέντα Λαζάρ Αμανί, ενώ επέστρεψε ο Σόουζα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον ώμο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση δυο εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια και πολλή δουλειά που έγινε τόσο από τον Πορτογάλο εξτρέμ, όσο και από το ιατρικό επιτελείο.

Από εκεί και πέρα εκτς παραμένουν οι τραυματίες Πέτκοφ (προσαγωγός), Βιγιαφάνιες (δικέφαλος), όπως και ο Εσκιβέλ,ο οποίος ταλαιπρωτείται από ενοχλήσεις στη γάμπα. Και οι τρεις θα δώσουν μάχη για το ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ, ενώ δεδομένα θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς,Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος