Ο Ολίμπιου Μορουτσάν είναι το νέο πρόσωπο στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (20:30) απέναντι στον Πανσερραϊκό, στην επιστροφή του Ρουμάνου μεσοεπιθετικού έπειτα από τον τραυματισμό του.

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αμφιβολία για τον ποδοσφαιριστή που θα κάλυπτε τη δεξιά πλευρά της επίθεσης των «κίτρινων». Ο Μανόλο Χιμένεθ έκρινε ότι ο Ολίμπιου Μορουτσάν είναι στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας και τον ενέταξε στο αρχικό σχήμα, απέναντι από τον Βραζιλιάνο Ντούντου ο οποίος θα αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Στην κορυφή αυτή είναι οι Λορέν Μορόν.

Οι επιλογές του Ισπανού προπονητή χαρακτηρίζονται αναμενόμενες με τη διατήρηση των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου στην τριάδα στον άξονα. Στο κέντρο της άμυνας επέστρεψαν οι Φαμπιάνο-Άλβαρο αλλά και ο Τεχέρο στη δεξιά πλευρά. Η απουσία του Χαμζά Μεντίλ έδωσε φανέλα βασικού στον Μάρτιν Φρίντεκ στο αριστερό άκρο καθώς ο Σωκράτης Διούδης είναι κάτω από τα δοκάρια.