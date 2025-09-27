Το πιο δύσκολο μέχρι να το κάνεις…εύκολο!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για τα πολλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Μανόλο Χιμένεθ στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και τις αντικειμενικές δυσκολίες με έναν αντίπαλο που έρχεται Βικελίδης για…τελικό.

Παιχνίδια σαν αυτό που πέρασε με την ομάδα του Μαρκό και το σημερινό με αντίπαλο τον τελευταίο στον βαθμολογικό πίνακα Πανσερραϊκό είναι αυτά που κερδίζεις τα…αυτονόητα, αλλά μπορείς να χάσεις πολλά. Στο κύπελλο ο Άρης έπαιξε με την φωτιά και στα δύο παιχνίδια που έδωσε, ειδικά με τον Παναιτωλικό, αλλά δεν κάηκε. Ίσα, ίσα πήρε τους 6 διαθέσιμους βαθμούς. Στα παιχνίδια με Ατρόμητο και Κηφισιά πήρε επίσης 6 βαθμούς κάτι που με βάση την εικόνα του το δικαιούταν απόλυτα. Άρα θεωρητικά πάντα και μετά από 4 συνεχόμενες νίκες, κόντρα στον Πανσερραϊκό θα έχει εύκολο έργο; Ενδεχομένως η απάντηση να ήταν καταφατική στην περίπτωση που δεν έλειπε σχεδόν το ένα τρίτο του ρόστερ.

Πολλές και κομβικές οι απουσίες του Άρη…πάλι!

Είναι πολλές και κομβικές οι απουσίες για τον Άρη, αν και ο Χιμένεθ έχει μάθει να παίζει χωρίς αυτούς και να κερδίζει. Πρώτη φορά ωστόσο δεν θα έχει ούτε τον Σίστο, που είναι απορίας άξιο πως κατάφερε να βγάλει 4 παιχνίδια σε 10 μέρες και έμεινε εκτός αποστολής σχεδόν με…εντολή γιατρού! Και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δανό για την προσπάθειά του σε αυτά τα παιχνίδι, που οι πολλές απουσίες τον έκαναν κάτι παραπάνω από σημαντικό.

Και πάλι όμως το βράδυ θα λείπουν Πέρεθ, Αλφαρελά, Καντεβέρε, Γένσεν, ενώ Μορουτάν, Γιαννιώτας είναι στην αποστολή, αλλά με προβλήματα και φυσικά επιστρέφει μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δώνης, που μακάρι να είναι σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα την ομάδα. Στις απουσίες των μεσοεπιθετικών προσθέστε την απουσία του Μεντίλ με ότι και αυτό συνεπάγεται για ένα παιχνίδι που θέλεις να πιέσεις τον αντίπαλο με κάθε τρόπο και κατεβαίνεις με…αμυντικογενές μπακ, ενώ και εξτρέμ θα παίξει αναγκαστικά ο…τρίτος στην σειρά διαθέσιμος και μοναδικός αυτή την στιγμή ως επιλογή, ο Βραζιλιάνος Ντούντου (Γιαννιώτας, Μορουτσάν και Δώνης προέρχονται όλοι από τραυματισμό και μόνο ο Χιμένεθ ξέρει για πόσο χρόνο μπορούν να βοηθήσουν)!

Έρχεται να παίξει τελικό ο Πανσερραϊκός, όπως κάθε φορά με τον Άρη

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνει ο Άρης; Τι πρέπει να κάνει ο Χιμένεθ; Προφανώς να βρει τρόπο να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των Σερρών που δεν είναι τόσο κακή όσο δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας. Τα 5 γκολ στο Καραϊσκάκης τα δέχθηκε όταν έμεινε με δέκα παίκτες, ενώ και με την ΑΕΚ και με τον ΟΣΦΠ στην…κόντρα έχασε ουκ ολίγες ευκαιρίες η ομάδα του Μπάτσι. Και φέτος βέβαια η ομάδα του πρώην βοηθού του Λουτσέσκου θα έρθει στο Βικελίδης για…τελικό. Με ουκ ολίγα παιδιά από τα…σπλάχνα του συμπολίτη και μάλιστα και με τον γιο του Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλου στο ρόστερ του ο Πανσερραϊκός, είμαι βέβαιος ότι όπως και πέρσι θα αντιμετωπίσει με το ίδιο πάθος, την ίδια διάθεση όλα τα παιχνίδια με τους μεγάλους. Όσοι κακεντρεχείς τον βλέπουν να διαλέγει παιχνίδια, είναι απλά…κακεντρεχείς. Το ότι μόνο με τον Άρη διαμαρτύρεται για την διαιτησία είναι απλά…τυχαίο!

Απλά με τον Άρη το τείχος δεν θα στηθεί όπως με τον ΟΦΗ, αφού ο Μπάτσι κατάλαβε το λάθος του και το διόρθωσε στο επόμενο παιχνίδι. Ο Πανσερραϊκός επίσης είναι η ομάδα της Λίγκας που λόγω του αποκλεισμού από το κύπελλο πριν την League phase είναι εντελώς ξεκούραστη έχοντας 2 παιχνίδια λιγότερα με ότι επίσης αυτό συνεπάγεται.

Όλα αυτά κάνουν πολύ δύσκολο το παιχνίδι που θα γίνει πιο εύκολο μόνο αν ο Άρης βρει κάποιο γκολ είτε με κάποια ατομική ενέργεια από κάποιον ποιοτικό παίκτη του, είτε με κάποια στημένη φάση. Και όταν λέω…στημένη δεν εννοώ τις φάσεις που οδήγησαν στον αφανισμό άλλες ιστορικές επαρχιακές ομάδες, αλλά τα κόρνερ ή τα φάουλ που ελπίζω να βλέπει ο Ευαγγέλου. Με την Κηφισιά ο Γουματζίδης από την Πέλλα είχε 4 στα 4.Τα έβλεπε όλα μπλε που λένε και οι φίλοι μου στον Ηρακλή και δεν ξέρω αν ο Ευαγγέλου με τον Παπαπέτρου έχουν θέμα με τα…χρώματα. Η επιλογή τους όμως σίγουρα…ξενίζει όταν βλέπω Τσιμεντερίδη στην Τρίπολη. Ποιο παιχνίδι αλήθεια απαιτούσε διεθνή διαιτητή και βαρίστα; Δύσκολη η κατάσταση θα σημειώσει κάποιος οπότε επιστρατεύονται οι…καλύτεροι για κάθε περίπτωση!

Θα πάρει ρίσκο ο Χιμένεθ;

Ο Χιμένεθ με δεδομένο ότι έχει περιορισμένες επιλογές προφανώς και θα προσπαθήσει να αιφνιδιάσει με κάποιες εκπλήξεις. 2 από τους 5 που του λείπουν να είχε το παιχνίδι θα ήταν…κυκλωμένος άσος. Τώρα από πολύ δύσκολο πρέπει ο Άρης να το πάρει έστω με μισό μηδέν και για αυτό στην εξίσωση πρέπει να μπει και ο κόσμος που βοήθησε πάρα πολύ στο Αγρίνιο. Η πίεση στον αντίπαλο είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τέτοια παιχνίδια και ο κόσμος που ζεστάθηκε και πάλι με το 4 στα 4 του Ισπανού θα δώσει βροντερό παρόν και μπορεί να δώσει την απαιτούμενη ώθηση σε κάποια παιδιά που δεν έχουν συνηθίσει στην πίεση του βασικού.

Σε κάθε περίπτωση όμως μέσα στο γήπεδο παίζουν οι παίκτες. Και σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να βγαίνουν μπροστά οι προσωπικότητες. Ο Άρης δεν έχει σχεδόν καθόλου επιλογές…αλλαγής των βασικών του επιλογών, επομένως πρέπει εξ αρχής να ψάξει να βρει τρόπο να σκοράρει. Και σε αυτό πρέπει να τον…τραβήξουν 3-4 παίκτες προσωπικότητας που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Και να είναι αυτοί που θα κάνουν στο τέλος της ημέρας το δύσκολο…εύκολο!

Ραντεβού στο Βικελίδης στις 20:30…